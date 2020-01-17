17-летняя Келли из Эстонии, которой нет равных во фристайле

В 2016 году 13-летняя эстонка Келли Сильдару заняла первое место в женском слоупстайле на Всемирных экстремальных играх (X-Games) в Аспене, записав своё имя в историю этого турнира, как самая молодая спортсменка, побеждавшая на X-Games.

Два года спустя эстонка должна была представлять свою страну на Зимних олимпийских играх, но из-за травмы колена вынуждена была пропустить соревнования.

2019 год стал успешным для юной спортсменки. В январе она победила в Аспене, а всего с X-Games она привезла сразу три медали (золото, серебро, бронза). Ранее такого результата среди экстремальных лыжников не добивался никто.

Кроме того, в феврале 2019-го Сильдару дебютировала на чемпионате мира среди взрослых в американском Парк-Сити, где в хафпайпе завоевала золотую медаль.

Успехи Келли не были проигнорированы на родине спортсменки, где она была названа лучшей спортсменкой Эстонии по итогам 2019-го года.

Келли рассказывает, что всё началось, когда ей было всего два года. Сначала она просто каталась с горки, а потом начала пытаться прыгнуть и сделать сальто. Девушка вспоминает, что в выходные вместе с отцом и его друзьями они ездили кататься на лыжах на юг Эстонии, в Латвию и Финляндию. Интересно, что на тренировки лыжников девушка никогда не ходила и её тренировал отец.