В Одни Ворота: "Фейковая" победа России в финале МЧМ и неразбериха в интернете
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
По телевидению показали финал молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Телеканал "Матч ТВ", транслировавший весь чемпионат с самого первого матча, отказался от трансляции финала в пользу Первого канала российского телевидения, а сам решил показать вместо финала 2020 года финал 2011-го. Это породило жуткую неразбериху в интернете.
Ситуация усугубляется тем, что и тогда и сейчас в финале МЧМ играли Россия и Канада - обе игры выдались одинаково захватывающими, но с разным результатом - в интернете одни радовались и поздравляли друг друга, вторые недоумевали - одним показали победный матч 2011 года сборной России, другие в прямом эфире наблюдали поражение россиян.
Канал-ретранслятор не стал прикреплять плашку "Повтор" к своему логотипу.
Ведущий программы "В Одни Ворота!" на радио SWH+ Никита Матвеев разбирает оба финала, выделяет схожие моменты в обеих кампаниях российской сборной.
Ну и раз уж речь пошла о славных страницах российского спорта, на дессерт слушайте обзор подкаста, опубликованного в 2018 году сайтом Арзамас.
Тогда, в преддверие футбольного чемпионата мира историки и социологи задаются вопросом - чем же так хорош футбол, почему этот спорт любят во всём мире?
Философские доводы на спортивную тему интересно и приятно разбирать. Приятного прослушивания!