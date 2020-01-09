В Одни Ворота: "Фейковая" победа России в финале МЧМ и неразбериха в интернете

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По телевидению показали финал молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Телеканал "Матч ТВ", транслировавший весь чемпионат с самого первого матча, отказался от трансляции финала в пользу Первого канала российского телевидения, а сам решил показать вместо финала 2020 года финал 2011-го. Это породило жуткую неразбериху в интернете.

Ситуация усугубляется тем, что и тогда и сейчас в финале МЧМ играли Россия и Канада - обе игры выдались одинаково захватывающими, но с разным результатом - в интернете одни радовались и поздравляли друг друга, вторые недоумевали - одним показали победный матч 2011 года сборной России, другие в прямом эфире наблюдали поражение россиян.

Канал-ретранслятор не стал прикреплять плашку "Повтор" к своему логотипу.

Ведущий программы "В Одни Ворота!" на радио SWH+ Никита Матвеев разбирает оба финала, выделяет схожие моменты в обеих кампаниях российской сборной.

Ну и раз уж речь пошла о славных страницах российского спорта, на дессерт слушайте обзор подкаста, опубликованного в 2018 году сайтом Арзамас.

Тогда, в преддверие футбольного чемпионата мира историки и социологи задаются вопросом - чем же так хорош футбол, почему этот спорт любят во всём мире?