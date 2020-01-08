Левитс: Пока нет оснований отзывать наших военнослужащих из Ирака

Латвийские военнослужащие находятся в Ираке по приглашению правительства этой страны для участия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", и, пока это приглашение в силе, у Латвии нет оснований отзывать своих военнослужащих, заявил журналистам президент Латвии Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Решение об отзыве военнослужащих может быть принято, если радикально изменится ситуация с безопасностью в Ираке. Кариньш со своей стороны заявил, что самое важное - безопасность солдат.
Говоря о конфликте между США и Ираном, Левитс заявил, что ни одна, ни другая сторона не хотят его эскалации.
"Думаю, конфликт в любом случае не будет обострен, и существуют дипломатические возможности его ослабить", - сказал Левитс.
Иран в среду утром обстрелял ракетами по крайней мере две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Представитель Минобороны Латвии по связям с прессой Каспар Галкин сообщил "Утренней панораме", что на одной из обстрелянных баз находятся и латвийские солдаты, ни один из них не пострадал. Дислоцированные на базе военные были информированы о возможных атаках и были к ним готовы, заверил представитель Минобороны.