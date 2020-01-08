Левитс: Пока нет оснований отзывать наших военнослужащих из Ирака

Решение об отзыве военнослужащих может быть принято, если радикально изменится ситуация с безопасностью в Ираке. Кариньш со своей стороны заявил, что самое важное - безопасность солдат.

Говоря о конфликте между США и Ираном, Левитс заявил, что ни одна, ни другая сторона не хотят его эскалации.

"Думаю, конфликт в любом случае не будет обострен, и существуют дипломатические возможности его ослабить", - сказал Левитс.

Иран в среду утром обстрелял ракетами по крайней мере две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.