Ринкевич поддерживает продление миссии латвийских солдат в Ираке

Сейм ранее дал мандат латвийским военнослужащим на участие в миссии до 1 февраля 2020 года. Чтобы продлить участие в миссии, требуется новое решение латвийского парламента.

Ринкевич сказал сегодня журналистам, что он лично и МИД считают, что участие в миссии в текущей ситуации должно быть продлено. Если ситуация изменится, могут быть приняты другие решения.

Министр отметил, что нужно учитывать позицию союзников Латвии. Резолюция, принятая парламентом Ирака, юридически не обязательна, но юридически обязательным является решение правительства.

Глава МИД напомнил, что правительство рассмотрит вопрос о продлении миссии 14 января, затем решение должен принять Сейм.

Он уточнил, что в Ираке проходят две военные операции - одна под руководством НАТО, а вторая - международная операция против "Исламского государства". Латвийские военнослужащие участвуют во второй миссии.

Иран в среду утром обстрелял ракетами по крайней мере две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.