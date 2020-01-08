В Греции пытались застрелить бывшего футболиста "Ювентуса"

Сообщается, что на экс-футболиста напали двое, один из которых попытался выстрелить в Ковачевича. Серб попытался увернуться от пули и в результате падения повредил ногу.

"Я инстинктивно наклонился вправо, а потом он выстрелил в меня, а затем побежал, сел в машину и исчез", - приводит слова Ковачевича РБК Спорт.

Также сообщается, что полиция обнаружила сгоревший автомобиль в 700 метрах от дома бывшего футболиста. В нём же правоохранительные органы нашли оружие. Несмотря на то, что Ковачевич серьёзно не пострадал, он был доставлен в госпиталь.

Pucali na Darka Kovacevica pa pokusali da pobegnu... pic.twitter.com/pOnhxTV7Xi — Nenadana (@Nenad49186605) January 7, 2020

Именно в Греции Ковачевич завершил профессиональную карьеру футболиста, дважды победив в чемпионате страны в составе "Олимпиакоса". До этого футболист выступал за "Ювентус", "Лацио", "Реал Сосьедад", "Шеффилд Уэнсдей" и "Црвену Звезду".