"Зарплаты в конвертах" в парикмахерской обернулись условным сроком и штрафом в 60 000 евро

Рижский окружной суд приговорил к условному лишению свободы двух сотрудников парикмахерской, которые выплачивали на предприятии "зарплаты в конвертах". Кроме того, оба лица должны возместить ущерб в размере 58 948 евро, что уже было сделано, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, председатель правления предприятия и бухгалтер совершали преступные деяния в интересах предприятия, чтобы не были подсчитаны и удержаны обязательные выплаты государственного социального страхования и подоходный налог с зарплат, выплаченных сотрудникам.
В 2017 году таким образом Латвийской Республике был нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 58 948 евро, в частности, не были уплачены обязательные выплаты социального страхования в размере 36 864 евро и подоходный налог в размере 22 084 евро, что в целом с точки зрения закона является крупным объемом.
В виде "зарплат в конвертах" каждому сотруднику предприятия выплачивались различные суммы, от 26 евро до более 3000 евро в месяц.
Одно лицо было наказано лишением свободы на шесть месяцев условно с проверочным временем на один год и денежным штрафом в размере десяти минимальных зарплат или 4300 евро, а также запретом вести коммерческую деятельность на два года.
Второе лицо наказано денежным штрафом в размере десяти минимальных зарплат или 4300 евро, а также запретом вести коммерческую деятельность на один год.
Кроме того, юридическому лицу в качестве меры окончательного принудительного влияния установлено взыскание в размере 25 минимальных зарплат или 10 750 евро.
Всего в результате расследования дела в виде денежных штрафов были заплачены 19 350 евро, а также возвращены неуплаченные государству налоги в размере 58 948 евро. Таким образом, в госбюджет поступили денежные средства в размере 78 298 евро.