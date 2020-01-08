"Зарплаты в конвертах" в парикмахерской обернулись условным сроком и штрафом в 60 000 евро

Согласно обвинению, председатель правления предприятия и бухгалтер совершали преступные деяния в интересах предприятия, чтобы не были подсчитаны и удержаны обязательные выплаты государственного социального страхования и подоходный налог с зарплат, выплаченных сотрудникам.

В 2017 году таким образом Латвийской Республике был нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 58 948 евро, в частности, не были уплачены обязательные выплаты социального страхования в размере 36 864 евро и подоходный налог в размере 22 084 евро, что в целом с точки зрения закона является крупным объемом.

В виде "зарплат в конвертах" каждому сотруднику предприятия выплачивались различные суммы, от 26 евро до более 3000 евро в месяц.

Одно лицо было наказано лишением свободы на шесть месяцев условно с проверочным временем на один год и денежным штрафом в размере десяти минимальных зарплат или 4300 евро, а также запретом вести коммерческую деятельность на два года.

Второе лицо наказано денежным штрафом в размере десяти минимальных зарплат или 4300 евро, а также запретом вести коммерческую деятельность на один год.

Кроме того, юридическому лицу в качестве меры окончательного принудительного влияния установлено взыскание в размере 25 минимальных зарплат или 10 750 евро.