Катастрофа украинского "Боинга" в Иране: что известно о погибших

В сентябре прошлого года она опубликовала фото Днепра, сделанное через иллюминатор, подписав его: "Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений".

Последний пост в "Инстаграме" Валерии опубликован две недели назад из гостиницы в Бангкоке с подписью: "Работа, я тебя люблю".

Подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями под этим постом.

Алексей Наумкин

Работал инструктором полетов. Имел 12 тысяч часов налета, в том числе 6600 часов на Boeing 737.

Руководители компании МАУ на брифинге заявили, что рейс из Тегерана, учитывая его сложность и длительность, комплектовался усиленным экипажем. Вероятно, именно поэтому в его состав входил опытный инструктор Алексей Наумкин.

"Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. Из династии пилотов", - написал киевский предприниматель Сергей Черный.

Пассажиры

Форуг Хадем

Ей было 39 лет. Ее докторская диссертация помогла получить новые знания о висцеральном лейшманиозе (смертельном паразитарном заболевании).

"После напряженного дня в лаборатории, я больше всего люблю сбросить напряжение, приготовив что-нибудь вкусное в огромных количествах. Поэтому мои друзья и семья определенно извлекают выгоду из моих увлечений и спонтанных предложений", - шутила Хадем в одном из интервью.

Утром 8 января Хадеми возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где она работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран.

Захра Нагиби

Училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях.

Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций.

Так, Фарзане Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Некоторые летели целыми семьями.

Семья Мусави

Отец Педрам, мать Мойган и их двое детей - Дария и Дорина - возвращались из Тегерана в Эдмонтон после новогодних каникул.

"Они всегда были для меня символом любви. Они так сильно любили друг друга, и теперь они все вместе навсегда!" - написала подруга Педрама Мусави.

Семья Арсалани-Молани

Бизнес аналитик Эвин Арсалани возвращался из Тегерана в Торонто (Канада) вместе с женой Хивой и полуторагодовалой дочкой Курдией.

Их последнюю фотографию Эвин запостил 27 января прошлого года.

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По последним данным, два человека, которые зарегистрировались на рейс PS752 из Тегерана в Киев, не сели в самолет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, всего на рейс зарегистрировались 169 человек, а в самолет сели 167.