У Балтезерса произошла авария; людям пришлось стоять в большой пробке

ДТП произошло между Балтезерсом и Адажи, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. У грузовика лопнуло колесо, и он остановился, блокировав полторы полосы.

В результате ДТП образовались пробки в обе стороны, однако наиболее длинная очередь автомобилей выстроилась по направлению из Риги в Адажи, где водителям приходилось останавливаться уже у виадука, выезжая на Таллиннское шоссе.