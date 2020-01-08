У Балтезерса произошла авария; людям пришлось стоять в большой пробке

В связи с ДТП на Таллиннском шоссе у Балтезерса вечером в среду, 8 января, образовалась большая пробка, сообщает агентство LETA.
Как свидетельствует информация пользователей Waze, авария произошла около знака границы Балтезерса со стороны Адажи.
ДТП произошло между Балтезерсом и Адажи, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. У грузовика лопнуло колесо, и он остановился, блокировав полторы полосы.
В результате ДТП образовались пробки в обе стороны, однако наиболее длинная очередь автомобилей выстроилась по направлению из Риги в Адажи, где водителям приходилось останавливаться уже у виадука, выезжая на Таллиннское шоссе.