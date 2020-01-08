Ср, 8.01.2020
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Министерство образования осталось без парламентского секретаря

Анита Муйжниеце

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Анита Муйжниеце завершила свою работу на этой должности, подтвердили агентству LETA в министерстве.

Исполнение обязанностей парламентского секретаря Муйжниеце прекратила 30 декабря 2019 года.

В разговоре с агентством LETA сама Муйжниеце отказалась прокомментировать причины своего ухода с должности, отметив лишь, что влияние на ее решение оказали "семейные обстоятельства".

Министерство образования уже не в первый раз остается без парламентского секретаря. В период руководства бывшего министра образования и науки Карлиса Шадурскиса министерство также было вынуждено работать без парламентского секретаря, когда работу в должности завершил Янис Упениекс.

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