Японский миллиардер раздаст подписчикам в Twitter 8,2 миллиона евро

1000 случайно выбранных подписчиков Twitter Маесавы получат по одному миллиону йен (8250 евро). На деньги может претендовать любой подписчик предпринимателя, ретвитнувший его твит от 1 января о розыгрыше денег.

Разыгрывая деньги, Маесава хочет выяснить, сделают ли эти деньги получателей более счастливыми.

"Это серьезный социальный эксперимент", - сообщил Маесава, выразив надежду, что в оценке результатов этого эксперимента примут участие ученые и экономисты.

У Маесавы в Twitter почти семь миллионов подписчиков.

Маесава - основатель предприятия по торговле модными товарами Zozo. Он один из богатейших людей в Японии.

Миллиардер и ранее отличался различными эксцентричными выходками.