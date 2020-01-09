Японский миллиардер раздаст подписчикам в Twitter 8,2 миллиона евро

Японский миллиардер Юсаку Маесава разделит среди своих подписчиков в социальной сети Twitter около 8,2 миллионов евро. Свои действия он поясняет проведением "социального эксперимента", пишет Reuters.
1000 случайно выбранных подписчиков Twitter Маесавы получат по одному миллиону йен (8250 евро). На деньги может претендовать любой подписчик предпринимателя, ретвитнувший его твит от 1 января о розыгрыше денег.
Разыгрывая деньги, Маесава хочет выяснить, сделают ли эти деньги получателей более счастливыми.
"Это серьезный социальный эксперимент", - сообщил Маесава, выразив надежду, что в оценке результатов этого эксперимента примут участие ученые и экономисты.
У Маесавы в Twitter почти семь миллионов подписчиков.
Маесава - основатель предприятия по торговле модными товарами Zozo. Он один из богатейших людей в Японии.
Миллиардер и ранее отличался различными эксцентричными выходками.
Например, в 2018 году американская космическая компания SpaceX сообщила, что Маесава станет первым частным пассажиром, который отправится в путешествие вокруг Луны.