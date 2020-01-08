В Риге полицейские поймали за ноги пытавшегося выпрыгнуть из окна мужчину

В 4 часа утра жителей дома в центре Риги разбудил скандал у соседей, и им ничего не оставалась, кроме как сообщить о происходящем в полицию.

На месте происшествия сразу было видно, что обстановка накалена. В квартире находились мужчина и женщина, но поведение мужчины было очень агрессивным. На полу валялись осколки разбитого зеркала, была видна разломанная мебель - все свидетельствовало о том, что произошла серьезная ссора.

Принимая во внимание поведение агрессивного мужчины и его слова, что он покончит с собой, если полицейские приблизятся, стражи порядка попытались успокоить его путем переговоров и не приближались.

Однако затем мужчина бросился к окну и попытался из него выпрыгнуть. Сотрудники полиции сразу же бросились за ним и за ноги втащили обратно в квартиру. На место происшествия были вызваны медики, которые доставили скандалиста в медицинское учреждение.