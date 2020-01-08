"Динамо" у себя дома проиграло "Северстали" в серии буллитов

Матч завершился со счётом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) в пользу гостей.

В первые 10 минут хоккеисты "Северстали" больше владели шайбой и преимуществом, но это не принесло результата. Затем хозяева перехватили инициативу, но голов в первые 20 минут зрители так и не увидели.

Счёт в матче на 5-й минуте второго периода открыл Богдан Якимов, который обыграл Яниса Вориса. На 19-й минуте Кристап Сотниекс сравнял счёт, а всего 23 секунды уже "Динамо" было впереди - автором второго гола в ворота "Северстали" стал Эмилс Гегерис.

В заключительном периоде была заброшена лишь одна шайба, которую в ворота "Динамо" отправил Егор Яковлев. До конца основного времени и в овертайме команды не смогли поразить цель, поэтому победителя пришлось выяснять в серии буллитов, где точнее оказались гости. Отметим, что все четыре броска "динамовцев" были неудачными.