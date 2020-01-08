В Лиепае выросло число психозов, вызванных марихуаной

В 2019 году в Лиепайскую региональную больницу после курения марихуаны попали 12 детей и подростков, что вдвое больше, чем в 2018 году. Кроме того, растет число пациентов, которых доставляли в стационар после употребления марихуаны вместе с другими препаратами, сообщает TV Kurzeme.
"В последнее время удивительно большое число вызванных именно марихуаной серьезных психических заболеваний, острых психозов, которые затем продолжаются. Психическая больница полна молодыми людьми, у которых серьезные психические болезни вызвало употребление марихуаны. Даже единоразовое курение вызывает психологическую болезнь", - заявила руководитель наркологического отделения Лиепайской региональной больницы, нарколог Елена Сорокина.
Тревожно, что у возраста пациентов есть тенденция к снижению, лечатся даже 12-летние дети.
"Симптомы похожи на симптомы шизофренического психоза и оставляют дефект личности, как у пациентов с шизофренией", - сказала руководитель психологической клиники Пиеюрской больницы Эвия Силиня.
Кроме марихуаны дети и подростки употребляют так называемый спайс и дышат газом от зажигалок, что в прошлом году в Лиепае вызвало у одного из подростков клиническую смерть. Его спасли, но он стал инвалидом.
"Сейчас ведется работа, чтобы он мог вернуть функции памяти, ориентироваться в жизни. Там наверное необратимые токсические повреждения мозга", - пояснила Силиня.
Чтобы бороться с распространением наркотических веществ, в учебных учреждениях Лиепае были проведены не только рейды, но и лекции стражей порядка о вреде наркотиков. Полиция и в этом году отправится в рейды по школам Лиепаи, чтобы с помощью обученных собак искать наркотики. Время рейдов не раскрывается.