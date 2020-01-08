В Лиепае выросло число психозов, вызванных марихуаной

"В последнее время удивительно большое число вызванных именно марихуаной серьезных психических заболеваний, острых психозов, которые затем продолжаются. Психическая больница полна молодыми людьми, у которых серьезные психические болезни вызвало употребление марихуаны. Даже единоразовое курение вызывает психологическую болезнь", - заявила руководитель наркологического отделения Лиепайской региональной больницы, нарколог Елена Сорокина.

Тревожно, что у возраста пациентов есть тенденция к снижению, лечатся даже 12-летние дети.

"Симптомы похожи на симптомы шизофренического психоза и оставляют дефект личности, как у пациентов с шизофренией", - сказала руководитель психологической клиники Пиеюрской больницы Эвия Силиня.

Кроме марихуаны дети и подростки употребляют так называемый спайс и дышат газом от зажигалок, что в прошлом году в Лиепае вызвало у одного из подростков клиническую смерть. Его спасли, но он стал инвалидом.

"Сейчас ведется работа, чтобы он мог вернуть функции памяти, ориентироваться в жизни. Там наверное необратимые токсические повреждения мозга", - пояснила Силиня.