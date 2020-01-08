Удивительная дружба животных! В Австралии собака принесла домой малыша коалы

Оказалось, что в Австралии, в округе Виктория в утренние часы температура воздуха может опускаться до 5 градусов по Цельсию. И не у каждого животного шкура такая теплая, как у Аши.

"Было довольно раннее утро, меня разбудил муж, чтобы я что-то посмотрела", - рассказала 45-летняя Керри. "Сначала я не поняла, о чем он говорит, но затем я увидела эту маленькую коалу на спине у Аши".

Керри признала, что добродушные действия собаки растрогали ее до глубины души.

"Я начала смеяться от шока. Бедная Аша не знала, что думать; она только продолжала смотреть на меня полным непонимания взглядом", - добавила Маккинон. "Она выглядела немного виноватой, когда я вышла посмотреть, что произошло. Ее выражение морды было смешным".

"Она продолжала смотреть на маленькую коалу, но не пыталась оторвать ее от себя или сделать что-то другое. Она с радостью позволила малышу пожить на своей шкуре".

Мы никогда не узнаем, как умный малыш прицепился к Аше. Скорее всего, коала была разлучена с матерью, но была слишком молодой, чтобы жить одна".

"Я думаю, малыш коалы остался без мамы и не знал, что делать. Таким образом он, скорее всего, решил прицепиться к шкуре Аши, так как она мягкая и теплая".

"Аша точно спасла жизнь коалы, держа ее в тепле. Одна она бы погибла, если бы всю ночь было холодно. Бедного малыша могли поймать лисы и другие хищники".

Керри сказала, что отделить малыша от спины Аши было нелегко, так как коала начала очень тревожиться, когда ее попытались снять.

По словам женщины, сейчас с маленьким зверьком все в порядке. После осмотра ветеринара местный смотритель за коалами взял его под свою заботу, пока она не сможет отправиться в дикую природу.