Сборная Латвии по гандболу впервые выступит на чемпионате Европы

Свой первый матч сборная Латвии проведёт против Испании. За ходом игры в прямом эфире можно будет следить на канале TV6. Начало в 21:30.

Затем латвийскую сборную ожидает матч против Нидерландов (11 января) и Германии (13 января).

Отметим, что Латвия попала в не самую простую группу. Наш первый соперник - Испания - действующий чемпион Европы. Германия, в свою очередь, становилась чемпионом Европы в 2016 году. Для сборной Нидерландов также как и для нас - это дебют на чемпионате Европы.

Напомним, что в квалификационном цикле латвийские гандболисты одержали четыре победы в шести матчах, обогнав в группе Нидерланды и Эстонию. Первое место в нашей отборочной группе заняла Словения.