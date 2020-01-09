Сборная Латвии по гандболу впервые выступит на чемпионате Европы

В четверг, 9 января, сборная Латвии по гандболу в Норвегии проведёт свой первый матч на чемпионате Европы. Для нашей сборной это будет дебют на первенстве континента.
Свой первый матч сборная Латвии проведёт против Испании. За ходом игры в прямом эфире можно будет следить на канале TV6. Начало в 21:30.
Затем латвийскую сборную ожидает матч против Нидерландов (11 января) и Германии (13 января).
Отметим, что Латвия попала в не самую простую группу. Наш первый соперник - Испания - действующий чемпион Европы. Германия, в свою очередь, становилась чемпионом Европы в 2016 году. Для сборной Нидерландов также как и для нас - это дебют на чемпионате Европы.
Напомним, что в квалификационном цикле латвийские гандболисты одержали четыре победы в шести матчах, обогнав в группе Нидерланды и Эстонию. Первое место в нашей отборочной группе заняла Словения.
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдёт одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные.