"Серийный царапатель": в Германии мужчину судят за повреждение 642 автомобилей

Сумма потерь достигла 930 000 евро, рассказали в окружном суде в Швейнфурте.

Мужчина подозревается в повреждении машин в Швейнфурте и ближайших городах в период с февраля по апрель 2018 года.

Виновника искали неделями, полиция даже создала особую команду, которая работала под названием "царапатель краски".

Подозреваемый был задержан после сообщения женщины, которая в один из апрельских дней 2018 года рано утром услышала звук царапанья. Полиция поймала мужчину с шурупом в кармане.

Сначала полиция выдвинула ему обвинения в повреждении 1700 автомобилей и причинении ущерба в размере 2,3 миллиона евро. Однако суд из-за нехватки доказательств часть обвинения отклонил.