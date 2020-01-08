Ср, 8.01.2020
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"Серийный царапатель": в Германии мужчину судят за повреждение 642 автомобилей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Германии перед судом в среду предстал 26-летний мужчина, который обвиняется в том, что поцарапал острым предметом 642 автомобиля.

Сумма потерь достигла 930 000 евро, рассказали в окружном суде в Швейнфурте.

Мужчина подозревается в повреждении машин в Швейнфурте и ближайших городах в период с февраля по апрель 2018 года.

Виновника искали неделями, полиция даже создала особую команду, которая работала под названием "царапатель краски".

Подозреваемый был задержан после сообщения женщины, которая в один из апрельских дней 2018 года рано утром услышала звук царапанья. Полиция поймала мужчину с шурупом в кармане.

Сначала полиция выдвинула ему обвинения в повреждении 1700 автомобилей и причинении ущерба в размере 2,3 миллиона евро. Однако суд из-за нехватки доказательств часть обвинения отклонил.

В каждом из 642 случаев вандализма, по которым мужчина обвиняется, прокуратуре нужно доказать связь между вандализмом и подозреваемым.

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