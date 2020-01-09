Видео ⟩ В Риге сильно пьяный водитель бусика снес светофор

В рациях патрулирующих Пардаугаву полицейских новость об аварии на Виенибас гатве прозвучала вскоре после трех часов дня. Очевидцы сообщили, что на одном из перекрестков грузовой бусик буквально "снес" светофор. Кроме того, прозвучала информация, что водитель транспортного средства мог быть пьян.

"Приближаясь к месту происшествия, первый патруль констатировал поврежденный светофор и грузовой автомобиль, у которого был включен задний ход. Это, очевидно, свидетельствовало о том, что водитель пытается покинуть место происшествия", - рассказал главный инспектор Земгальского управления Рижской муниципальной полиции Мартиньш Краузе.

Водитель сначала отказывался останавливать машину и выходить из нее.

"После визуального осмотра было ясно, что никаких телесных повреждений у мужчины нет. В этом убедились и приехавшие медики. Далее дорожные полицейские провели все необходимые процессуальные действия и констатировали у водителя на выдохе концентрацию алкоголя в почти четыре промилле", - заявил Краузе.

Лишь по счастливой случайности в аварии не пострадал ни один пешеход, ведь снесенный светофор находился рядом с пешеходным переходом.