Кошмар в Даугавпилсе: в выгоревшей квартире найден "сидячий" труп

Около двух лет назад Виктор заселился в дом на улице Шаура 29. Местные жители говорят, что 60-летний мужчина погряз в безработице и увлекся употреблением алкоголя.

Во вторник, 7 января, около 16 часов Виктор заснул на диване в своей гостиной, возможно, с сигаретой в руке. Через мгновения, пятый этаж здания был охвачен неприятным запахом и соседи стали беспокоиться, сообщает Degpunktā.

"Я проснулась в три часа ночи, потому что задыхалась. Дыма не было, но запах такой ядовитый. Открыла балкон, кухонное окно, проветривала, пока не приехали пожарные и "скорая", дыма было намного меньше, он стал реже", - рассказала журналистам соседка покойного.

Кто-то из жителей второго этажа почувствовал задымление и вызвал оперативников. Когда приехали бригады, было слишком поздно. Несмотря на небольшую площадь горения бытовых предметов, Виктор был уже мертв.

"Там было нечего реанимировать, у него было обожжено 60% тела", - говорит знакомый погибшего Олег.

"Нас туда не пускали. Когда приехала полиция, сказали нам, чтоб мы туда не шли. Потому что нам не стоит видеть произошедшее", - вспоминает Елена, которая также жила с Виктором по соседству.

Труп бы обнаружен в сидячем положении, там же на диване.

Соседи уже ранее выражали беспокойство о способности Виктора позаботиться о себе после тяжелой болезни.

В квартире Виктора не было детектора дыма. Он, возможно, разбудил бы мужчину достаточно быстро, чтобы пенсионер смог избежать беды. Соседи бы тоже раньше подняли тревогу.