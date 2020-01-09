В Латвии каждый четвертый ребенок страдает от лишнего веса

Большинство родителей детей, у которых в ходе исследования был выявлен лишний вес, не считали, что у ребенка есть проблемы с весом. Поэтому исследователи подчеркивают, что обеспечение ребенку здорового питания и побуждение его к физической активности являются задачей родителей, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Нередко бабушки и дедушки покупают сладости, чтобы побаловать внуков.
Аналитик Центра профилактики и контроля заболеваний Ивета Пудуле рассказала, что Латвия с 2007 года входит в сеть Всемирной организации здравоохранения по наблюдению за ожирением детей, в рамках которой уже несколько лет собираются данные об антропометрических показателях, конкретно - о весе и росте детей семи и девяти лет.
Отмечается, что 66,3% детей в этой возрастной группе вес соответствует норме.