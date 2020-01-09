СНБО Украины: самолет в Иране мог быть сбит ракетой производства России

Об этом изданию Цензор.нет заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет "Радио Свобода".

По словам Данилова, украинские эксперты разрабатывают четыре основные версии катастрофы.

Кроме поражения ракетой, это:

столкновение с беспилотником или другим объектом,

взрыв двигателя по техническим причинам

взрыв на борту самолета в результате теракта.

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению Boeing 737 намерена искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Данилова.

Версия о том, что самолет мог быть сбит, изначально появилась в социальных сетях.

Причиной таких предположений было то, что катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

Из СМИ предположение о том, что самолет могли случайно сбить иранские военные, первым высказало иорданское издание Al-Hadath.

В то же время агентство Reuters 9 января сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Власти Ирана в четверг также сообщили о предварительных выводах расследования.

Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы.

Вскоре появилась информация о том, что Офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело по факту авиакатастрофы в Иране.

Открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины).

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" отметили, что самолет, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января лайнер прошел техническую проверку.

"Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - привел слова президента авиакомпании Евгения Дыхне "Интерфакс".