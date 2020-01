Попытка №6: Маркус Рива вновь участвует в отборе на "Евровидение"

Первый раз Рива принял участие в отборе на "Евровидение" в 2015 с песней "Take me down", далее в 2016 году это был хит "I can", 2017 - "Dynamite", 2018 - "This time", а в 2019 артист представил танцевальную композицию "You make me so crazy". В 2020 году Маркус на суд жюри вынес песню, написанную совместно с Аминатой - "Impossible".