Попытка №6: Маркус Рива вновь участвует в отборе на "Евровидение"

Первый раз Рива принял участие в отборе на "Евровидение" в 2015 с песней "Take me down", далее в 2016 году это был хит "I can", 2017 - "Dynamite", 2018 - "This time", а в 2019 артист представил танцевальную композицию "You make me so crazy". В 2020 году Маркус на суд жюри вынес песню, написанную совместно с Аминатой - "Impossible".

На данный момент возможно прослушать все 26 композиций на официальном канале конкурса.

На этот раз у Supernova запланирован только один эфир - 8 февраля, тогда и будет решено, кто отправится на 65-й международный конкурс "Евровидение" в Нидерланды.

Изменилось не только количество передач, но и порядок отбора песен. Зрители смогут принять участие только в финальном отборе.

Восемь финалистов отберет жюри, оценив как их будут слушать на платформе YouTube.

Имена финалистов будут объявлены 16 января.

В отборе принимают участие:

Элизабете Гайле, Лива, Аннемария Моисея, Seleste, Рута Кергалве, группа Laika Upe, группа Audiokvartāls, Том Калдераускис , Маркус Рива, Катрина Биндере, Shanti, Мадара, Саманта Тина, Сабине Блума-Блумане, Maia, Эдгар Крейлис, Катрина Диманта, Антра Стафецка и Атис Иевиньш, Айво Оскис, Коллектив Bad Habits, Anna, Алисе Хайяма, Дриксна, Микс Дукурс, Алекс Силверс, Сигне и Янис.