Кейт Миддлтон - 38! Фото, подарки от детей и мужа и интересные факты
Сегодня, 9 января, герцогиня Кембриджская Кэтрин отмечает свое 38-летие. Это событие она отметит в узком семейном кругу с мужем принцем Уильямом и тремя их детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.
Как сообщает издание Closer Weekly, 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта ко дню рождения мамы заблаговременно приготовили ей подарок - вместе со своим отцом они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород и сами выбрали растения, которые там посадили.
Кроме того, дети сделали коллаж из своих любимых фотографий.
"В то время как это уже стало семейной традицией, в этом году коллаж слегка отличается, поскольку содержит снимки, которые Джордж и Шарлотта делали сами",
- рассказал источник изданию, добавив, что Кейт в восторге от творческого подхода, который проявили ее старшие дети.
Галерея: Уильям и Кейт с детьми в Челси
Как сообщается, принц Уильям подарил супруге роскошный гарнитур - бриллиантовые серьги и колье.
В честь дня рождения Кэтрин Кенсингтонский дворец поделился ранее не публиковавшимся милейшим снимком герцогини, на котором она запечатлена в джинсах и свитере.
- Кейт Миддлтон - страстный фотограф.
- На протяжении нескольких лет она была капитаном хоккейной команды колледжа Мальборо.
- У Кэтрин хорошие успехи в теннисе.
- Герцогине Кембриджской очень нравится лосось, а также блюда, приготовленные на гриле, и салаты. Никогда не откажется она и от классических британских бобов.
- Она увлекается парусным спортом, плаванием и рисованием.
- В день своей свадьбы с принцем Уильямом Кейт стала "самой возрастной" невестой в истории британской монархии - ей было 29 лет!
Потом этот рекорд перешел к Меган Маркл, которая отправилась под венец с Гарри в возрасте 36 лет
- Кэтрин суеверна: по этой причине даже в ее свадебное платье под юбку была вшита традиционная синяя лента.
Платье было создано исключительно "британскими руками" - кружево и ткань произведены в Великобритании и Франции, а рисунок выбран по ирландской моде. Так что можно сказать, что в этом наряде собрана вся история Великобритании!
Галерея: Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Кэтрин училась в колледже Мальборо, а затем - в Сент-Эндрюсском университете, где и встретила принца Уильяма. Их отношения продолжались до апреля 2007 года, когда они на время расстались.
- Супруга британского принца Уильяма, известная до замужества как Кейт Миддлтон, является дальней родственницей английской писательницы Джейн Остин.
У Кейт аллергия на лошадей. Но она старается ее преодолевать - ведь королевская семья обожает этих животных.
Так, Уильям любит играть в поло, и Кейт часто приходит за него поболеть.