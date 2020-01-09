Кейт Миддлтон - 38! Фото, подарки от детей и мужа и интересные факты

Как сообщает издание Closer Weekly, 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта ко дню рождения мамы заблаговременно приготовили ей подарок - вместе со своим отцом они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород и сами выбрали растения, которые там посадили.

Кроме того, дети сделали коллаж из своих любимых фотографий.

"В то время как это уже стало семейной традицией, в этом году коллаж слегка отличается, поскольку содержит снимки, которые Джордж и Шарлотта делали сами",

- рассказал источник изданию, добавив, что Кейт в восторге от творческого подхода, который проявили ее старшие дети.

Галерея: Уильям и Кейт с детьми в Челси

Как сообщается, принц Уильям подарил супруге роскошный гарнитур - бриллиантовые серьги и колье.

В честь дня рождения Кэтрин Кенсингтонский дворец поделился ранее не публиковавшимся милейшим снимком герцогини, на котором она запечатлена в джинсах и свитере.

Кейт Миддлтон - страстный фотограф.

На протяжении нескольких лет она была капитаном хоккейной команды колледжа Мальборо.

У Кэтрин хорошие успехи в теннисе.

Герцогине Кембриджской очень нравится лосось, а также блюда, приготовленные на гриле, и салаты. Никогда не откажется она и от классических британских бобов.

Она увлекается парусным спортом, плаванием и рисованием.

В день своей свадьбы с принцем Уильямом Кейт стала "самой возрастной" невестой в истории британской монархии - ей было 29 лет!

Потом этот рекорд перешел к Меган Маркл, которая отправилась под венец с Гарри в возрасте 36 лет

Кэтрин суеверна: по этой причине даже в ее свадебное платье под юбку была вшита традиционная синяя лента.

Платье было создано исключительно "британскими руками" - кружево и ткань произведены в Великобритании и Франции, а рисунок выбран по ирландской моде. Так что можно сказать, что в этом наряде собрана вся история Великобритании!

Галерея: Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кэтрин училась в колледже Мальборо, а затем - в Сент-Эндрюсском университете, где и встретила принца Уильяма. Их отношения продолжались до апреля 2007 года, когда они на время расстались.

Супруга британского принца Уильяма, известная до замужества как Кейт Миддлтон, является дальней родственницей английской писательницы Джейн Остин.

У Кейт аллергия на лошадей. Но она старается ее преодолевать - ведь королевская семья обожает этих животных.