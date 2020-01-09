Чт, 9.01.2020
Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа. Владимир Зеленский, президент Украины

Кейт Миддлтон - 38! Фото, подарки от детей и мужа и интересные факты
Поздравляем!

Кейт Миддлтон

ФОТО: HENRY NICHOLLS/REUTERS/SCANPIX

Сегодня, 9 января, герцогиня Кембриджская Кэтрин отмечает свое 38-летие. Это событие она отметит в узком семейном кругу с мужем принцем Уильямом и тремя их детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Как сообщает издание Closer Weekly, 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта ко дню рождения мамы заблаговременно приготовили ей подарок - вместе со своим отцом они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород и сами выбрали растения, которые там посадили.

Кроме того, дети сделали коллаж из своих любимых фотографий.

"В то время как это уже стало семейной традицией, в этом году коллаж слегка отличается, поскольку содержит снимки, которые Джордж и Шарлотта делали сами",

- рассказал источник изданию, добавив, что Кейт в восторге от творческого подхода, который проявили ее старшие дети.

Галерея: Уильям и Кейт с детьми в Челси

Как сообщается, принц Уильям подарил супруге роскошный гарнитур - бриллиантовые серьги и колье.

В честь дня рождения Кэтрин Кенсингтонский дворец поделился ранее не публиковавшимся милейшим снимком герцогини, на котором она запечатлена в джинсах и свитере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you everyone for all your lovely messages on The Duchess of Cambridge’s birthday! Photo 📷 by @MattPorteous

A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Несколько интересных фактов о виновнице торжества

  • Кейт Миддлтон - страстный фотограф.
  • На протяжении нескольких лет она была капитаном хоккейной команды колледжа Мальборо.
  • У Кэтрин хорошие успехи в теннисе.
  • Герцогине Кембриджской очень нравится лосось, а также блюда, приготовленные на гриле, и салаты. Никогда не откажется она и от классических британских бобов.
  • Она увлекается парусным спортом, плаванием и рисованием.
  • В день своей свадьбы с принцем Уильямом Кейт стала "самой возрастной" невестой в истории британской монархии - ей было 29 лет!

Потом этот рекорд перешел к Меган Маркл, которая отправилась под венец с Гарри в возрасте 36 лет

  • Кэтрин суеверна: по этой причине даже в ее свадебное платье под юбку была вшита традиционная синяя лента.

Платье было создано исключительно "британскими руками" - кружево и ткань произведены в Великобритании и Франции, а рисунок выбран по ирландской моде. Так что можно сказать, что в этом наряде собрана вся история Великобритании!

Галерея: Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

  • Кэтрин училась в колледже Мальборо, а затем - в Сент-Эндрюсском университете, где и встретила принца Уильяма. Их отношения продолжались до апреля 2007 года, когда они на время расстались.
  • Супруга британского принца Уильяма, известная до замужества как Кейт Миддлтон, является дальней родственницей английской писательницы Джейн Остин.

У Кейт аллергия на лошадей. Но она старается ее преодолевать - ведь королевская семья обожает этих животных.

Так, Уильям любит играть в поло, и Кейт часто приходит за него поболеть.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ