Погибшая в иранской авиакатастрофе предсказала ее

Жившая в Торонто женщина взяла трехнедельный отпуск, чтобы съездить к своей матери и сестрам, живущим в Тегеране. Она возвращалась домой, к своему мужу Хассану Шадху, сообщает CNN. В Киеве ее ждала пересадка на рейс до Торонто.

"Я 20 минут говорил с ней перед тем, как самолет взлетел", - рассказал муж погибшей, добавив, что та волновалась из-за внезапно обострившихся отношений между Ираном и США. "Она хотела, чтобы я заверил ее, что войны не будет. Я сказал, чтобы она не волновалась. Сказал, что ничего не случится, - рассказал он в интервью CBC. – Тогда она сказала, что должна выключить телефон".

Это были последние слова, которые Шадху слышал от своей жены. Через несколько минут самолет оторвался от взлетной полосы и практически сразу по неизвестной причине упал.

Шадху убежден, что его жена предвидела катастрофу. Перед тем как покинуть Иран, женщина опубликовала в соцсети свою фотографию и подписала под ней, что боится улетать из страны.

"Она знала. Только посмотрите на ее лицо, посмотрите, какое стихотворение она написала", - говорит супруг погибшей, зачитывая написанное ею: "Я ухожу, но то, что после меня останется, беспокоит меня. Я боюсь за людей, которых я оставляю", - написала она в Instagram.