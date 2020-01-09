В январе в Domina - бесплатные мероприятия для детей, семей и энтузиастов спорта

Мульт-утро (Multfimu rīts)

Если вы думаете, куда отправиться с детьми в воскресное утро, то Multfilmu rīts kopā ar JYSK будет прекрасным выбором. Мероприятие проходит утром второго воскресенья каждого месяца, и на него приглашаются семьи с детьми.

Первое в этом году мероприятие Multfilmu rīts состоится 12 января с 11.00 до 13.00 в торговом центре Domina Shopping у магазина JYSK.

В программе - мультфильм "Некрасивые куколки", изготовление кукол и мастерские по разрисовыванию лиц.

Предусмотрена также беседа о ценностях, которым учит мультфильм - мы поразмышляем о счастье, смелости, честности, воображении и любви. Также гостей ждет всеми любимый хрустящий попкорн.

Мероприятие рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Присутствие родителей, бабушек и дедушек очень желательно.

Участие и занятия бесплатные. Более подробная информация здесь >>>

Голосование за талисман Чемпионата мира по хоккею 2021 года

C 14 января в Domina Shopping будет проходить выставка эскизов талисманов Чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Каждый посетитель сможет проголосовать за своего фаворита среди талисманов и участвовать в розыгрыше ценных призов.

Одному счастливому участнику этого конкурса будет подарена оригинальная майка хоккейной сборной Латвии и подарочная карта Domina Shopping стоимостью 50 евро. Напоминаем, что Чемпионат мира по хоккею будет проходить 7-23 мая 2021 года и станет для Латвии уникальным событием, так как матчи состоятся и в Риге. Т/ц Domina Shopping стал официальным торговым центром этого чемпионата и оказывает ему поддержку.

Kidding с LIDO - празднование детского дня рождения

Если ваш ребенок родился в январе, вы можете это отметить на проводимой Domina Shopping вечеринке Kidding.

Будет подготовлена масштабная и насыщенная эмоциями программа - творческие мастерские и игры, эстафеты и проделки с привлекательными ведущими,

а в завершение - большой праздничный торт от ресторана LIDO.

Мероприятие состоится 18 января с 13.00 до 16.00 на центральной площадке т/ц Domina Shopping.

Участвовать в нем может юбиляр самостоятельно или вместе со своими друзьями.

Мероприятие бесплатное и предусмотрено для детей в возрасте до 12 лет. Более подробная информация здесь >>>

Суперматч кубка по армрестлингу

25 января с 13.00 до 16.00 в торговом центре будет проходить "Кубок Domina Shopping по армрестлингу 2020", который проводится в сотрудничестве с Латвийской федерацией армрестлинга. Сначала состоится турнир любителей "Латвийской лиги армрестлинга 102", в котором примут участие 16 спортсменов - в 13.00 пройдут соревнования для левой руки, в 13.40 - для правой руки.

В 14.30 начнется этап суперматчей, в рамках которого состоятся поединки десяти лучших латвийских мастеров армрестлинга.

Правой рукой будут состязаться Аустрис Силауниекс против Гунара Кивлиса, Динар Пилманис против Андриса Зорикса, Эдуард Гривстанс против Юриса Гринбергса, а левой рукой - Улдис Сташкевич против Андриса Гринбергса и Каспар Гравис против Олега Макарова.

Во время мероприятия состоятся конкурсы для посетителей, а также будет возможность посоревноваться и поучиться технике армрестлинга вместе с лучшими спортсменами Латвии.

Семинар "Gaidību 4diena"

Январский календарь мероприятий в Dominа завершится традиционным семинаром "Gaidību 4diena", на который приглашаются беременные женщины, молодые мамы и любознательные отцы, чтобы получить информацию, полезную для себя, для здоровья и хорошего самочувствия своего ребенка, послушав рекомендации сертифицированных врачей и других профессионалов.

Примечательно, что это будет уже одиннадцатый сезон "Gaidību 4diena", который начнется с новых веяний – главным спонсором семинара с 2020 года стала сеть розничной торговли Maxima Latvija и ее Mazuļu klubs. В результате этого сотрудничества

посетители каждого "Gaidību 4diena" смогут угоститься лакомствами, а также принять участие в моментальной лотерее, главный призом в которой будет подарочная карта Maxima.

Ближайший семинар "Gaidību 4diena" состоится 30 января с 11.00 до 13.00 на центральной площадке Domina Shopping у ресторана Vairāk Saules, и на нем можно будет получить советы по следующим темам: