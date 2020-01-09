В январе в Domina - бесплатные мероприятия для детей, семей и энтузиастов спорта

Чтобы год начинался активно и интересно, торговый центр Domina Shopping в январе организует пять бесплатных мероприятий, которые могут посетить все желающие, а особенно семьи с детьми, будущие и молодые родители, а также энтузиасты спорта.
Мульт-утро (Multfimu rīts)
Если вы думаете, куда отправиться с детьми в воскресное утро, то Multfilmu rīts kopā ar JYSK будет прекрасным выбором. Мероприятие проходит утром второго воскресенья каждого месяца, и на него приглашаются семьи с детьми.
Первое в этом году мероприятие Multfilmu rīts состоится 12 января с 11.00 до 13.00 в торговом центре Domina Shopping у магазина JYSK.
В программе - мультфильм "Некрасивые куколки", изготовление кукол и мастерские по разрисовыванию лиц.
Предусмотрена также беседа о ценностях, которым учит мультфильм - мы поразмышляем о счастье, смелости, честности, воображении и любви. Также гостей ждет всеми любимый хрустящий попкорн.
- Мероприятие рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Присутствие родителей, бабушек и дедушек очень желательно.
Участие и занятия бесплатные. Более подробная информация здесь >>>
Голосование за талисман Чемпионата мира по хоккею 2021 года
C 14 января в Domina Shopping будет проходить выставка эскизов талисманов Чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Каждый посетитель сможет проголосовать за своего фаворита среди талисманов и участвовать в розыгрыше ценных призов.
Одному счастливому участнику этого конкурса будет подарена оригинальная майка хоккейной сборной Латвии и подарочная карта Domina Shopping стоимостью 50 евро. Напоминаем, что Чемпионат мира по хоккею будет проходить 7-23 мая 2021 года и станет для Латвии уникальным событием, так как матчи состоятся и в Риге. Т/ц Domina Shopping стал официальным торговым центром этого чемпионата и оказывает ему поддержку.
Kidding с LIDO - празднование детского дня рождения
Если ваш ребенок родился в январе, вы можете это отметить на проводимой Domina Shopping вечеринке Kidding.
Будет подготовлена масштабная и насыщенная эмоциями программа - творческие мастерские и игры, эстафеты и проделки с привлекательными ведущими,
а в завершение - большой праздничный торт от ресторана LIDO.
Мероприятие состоится 18 января с 13.00 до 16.00 на центральной площадке т/ц Domina Shopping.
- Участвовать в нем может юбиляр самостоятельно или вместе со своими друзьями.
Мероприятие бесплатное и предусмотрено для детей в возрасте до 12 лет. Более подробная информация здесь >>>
Суперматч кубка по армрестлингу
25 января с 13.00 до 16.00 в торговом центре будет проходить "Кубок Domina Shopping по армрестлингу 2020", который проводится в сотрудничестве с Латвийской федерацией армрестлинга. Сначала состоится турнир любителей "Латвийской лиги армрестлинга 102", в котором примут участие 16 спортсменов - в 13.00 пройдут соревнования для левой руки, в 13.40 - для правой руки.
В 14.30 начнется этап суперматчей, в рамках которого состоятся поединки десяти лучших латвийских мастеров армрестлинга.
Правой рукой будут состязаться Аустрис Силауниекс против Гунара Кивлиса, Динар Пилманис против Андриса Зорикса, Эдуард Гривстанс против Юриса Гринбергса, а левой рукой - Улдис Сташкевич против Андриса Гринбергса и Каспар Гравис против Олега Макарова.
- Во время мероприятия состоятся конкурсы для посетителей, а также будет возможность посоревноваться и поучиться технике армрестлинга вместе с лучшими спортсменами Латвии.
Семинар "Gaidību 4diena"
Январский календарь мероприятий в Dominа завершится традиционным семинаром "Gaidību 4diena", на который приглашаются беременные женщины, молодые мамы и любознательные отцы, чтобы получить информацию, полезную для себя, для здоровья и хорошего самочувствия своего ребенка, послушав рекомендации сертифицированных врачей и других профессионалов.
Примечательно, что это будет уже одиннадцатый сезон "Gaidību 4diena", который начнется с новых веяний – главным спонсором семинара с 2020 года стала сеть розничной торговли Maxima Latvija и ее Mazuļu klubs. В результате этого сотрудничества
посетители каждого "Gaidību 4diena" смогут угоститься лакомствами, а также принять участие в моментальной лотерее, главный призом в которой будет подарочная карта Maxima.
Ближайший семинар "Gaidību 4diena" состоится 30 января с 11.00 до 13.00 на центральной площадке Domina Shopping у ресторана Vairāk Saules, и на нем можно будет получить советы по следующим темам:
- Веганство и вегетарианство в период беременности,
- Планируемые роды дома,
- Возвращение формы после беременности,
- Развитие мускулатуры основания таза в послеродовой период,
- Заболевания дыхательных путей и их естественное лечение у малышей.