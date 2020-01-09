Почему Дональд Трамп не начал войну с Ираном

Для полной смены имиджа Дональду Трампу понадобилось всего лишь 24 часа. Еще на выходных президент США грозил нанести разрушительный удар по Ирану, заодно уничтожив исторические и культурные объекты в этой стране. Днем в среду глава Белого дома, за спиной которого стояли представители высшего руководства страны и Пентагона, выступил с подчеркнуто спокойной и миролюбивой речью, пообещав Тегерану в качестве наказания за ракетный обстрел американских военных баз только очередные экономические санкции.

"Тот факт, что у нас есть эти великолепные вооруженные силы и техника, [...] не означает, что мы должны их использовать, - рассудительно заметил Трамп, выступая с телевизионным обращением. - Мы не хотим их использовать".

(В среду вечером постоянный представитель США в ООН Келли Крафт написала письмо в Совбез ООН, в котором отметила, что Вашингтон "готов к серьезным переговорам (с Ираном) без предварительных условий". Она уточнила, что цель США - "предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности, либо эскалацию со стороны иранского режима".)

Как в Белом доме узнали о планах Тегерана?

В тот же день премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объяснил отсутствие пострадавших во время ракетной атаки тем, что иранские власти заранее предупредили Ирак о готовящемся нападении. Сообщение об "устном предупреждении" Тегерана о предстоящем налете на американские военные объекты действительно было размещено на официальной странице премьер-министра в "Фейсбуке" чуть больше, чем за час до атаки.

Источники в администрации США, с которыми удалось поговорить корреспонденту Русской службы Би-би-си, тем не менее утверждают, что информацию о предстоящей атаке в Белом доме получили значительно раньше.

По данным сразу нескольких американских СМИ, включая телекомпании CNN и ABC, в момент атаки все военнослужащие на базах Айн эль-Асад на западе Ирака и в координационном центре международной коалиции в Эрбиле, в иракском Курдистане, уже находились в подземных бункерах. Более того, как подтвердили в Пентагоне, весь персонал военных баз успел облачиться в защитные костюмы, что говорит о том, что у них было достаточно времени для подготовки к нападению.

"Действия, которые мы предприняли заранее, позволили спасти жизни американцев", - пояснил в ходе телефонного брифинга для журналистов в среду представитель Госдепартамента США.

Как утверждают собеседники Би-би-си, о готовящемся ракетном нападении в Вашингтоне стало известно еще утром во вторник, не менее чем за 12 часов до иранской атаки. Информацию об этом американская сторона получила от собственных разведывательных источников, а также от властей Ирака.