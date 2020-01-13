"Я верю, что смогу их всех огорчить". Латвийская звезда ММА проведёт свой следующий бой в марте

Флеминас выйдет в октагон 7-го марта против английского бойца Адама Проктора, который за свою карьеру участвовал в 12 боях, потерпев лишь одно поражение.

Добавим, что в Cage Warriors, равно как и латвийский боец, Проктор всё ещё не потерпел ни одного поражения.

Мадарс Флеминас подтвердил, что в случае победы он станет главным претендентом на пояс чемпиона в своей весовой категории (до 77 кг). Пояс на данный момент находится у Росса Хьюстона.

Латвийский боец также признался, что он ожидал получить право на бой за титул только после трёх или четырёх побед кряду, но организации нужно было найти противника для Проктора. Флеминас согласился на предложенный ему бой, но с одним условием - в случае победы, в следующий раз боец будет сражаться уже за титул чемпиона. Организация дала своё согласие, и теперь 7-го марта латвийского бойца ожидает самый большой на данный момент бой в его карьере.

"Он техничен и у него острые, обработанные комбинации. Кроме того, он очень силён в элементах рестлинга. В Англии его очень промотируют и победа в этом поединке была бы для него хорошим результатом, но я верю, что смогу их всех огорчить", - высказался Флеминас.

31-летний Флеминас подписал контракт с Cage Warriors на 5 поединков в течение 18 месяцев. Первый из них он провёл в октябре 2019-го, когда единогласным решением судей победил Джорджа Хардвика. Всего за время своей карьеры латвийский спортсмен провёл 7 поединков, одержав победу в каждом из них.