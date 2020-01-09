Латвийский солдат в Ираке: Надеемся, что останемся живы

В настоящее время отслеживается актуальная информация, и солдаты находятся в режиме ожидания дальнейших решений. "Солдаты в безопасности и готовы продолжать выполнение дальнейших задач", - сказал Галкин.

Как рассказал Латвийскому телевидению командующий Латвийским контингентом капитан Андрис Берзиньш, в момент нападения он и остальные латвийские солдаты находились примерно в четырех километрах от базы.

"В настоящее время чувствуем себя хорошо. Что мы сейчас сделаем, так это немного отдохнем, а затем продолжим привычную рутину и начнём готовиться к возобновлению подготовки иракских сил безопасности", - рассказал Берзиньш, добавив, что пока что непонятно, когда будет возможно вернуться на базу Ирака.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения

Как сообщалось, Латвия, так же как Дания, Эстония и Литва, перевела из Ирака в Кувейт шестерых своих военнослужащих.

Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любое обучение в Ираке приостановлено.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке. "Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ирак будет далее решаться вместе с партнерами", - сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.