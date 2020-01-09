Чт, 9.01.2020
Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Кассим Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана

Переведенные в Кувейт латвийские солдаты уже размещены на военной базе

ФОТО: Ekrānšāviņš

Переведенные из Ирака в Кувейт латвийские военнослужащие уже размещены на военной базе и никаких специфических заданий не выполняют, сообщил агентству LETA представитель Минобороны Каспар Галкин.

В настоящее время отслеживается актуальная информация, и солдаты находятся в режиме ожидания дальнейших решений. "Солдаты в безопасности и готовы продолжать выполнение дальнейших задач", - сказал Галкин.

Как рассказал Латвийскому телевидению командующий Латвийским контингентом капитан Андрис Берзиньш, в момент нападения он и остальные латвийские солдаты находились примерно в четырех километрах от базы.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения

Как сообщалось, Латвия, так же как Дания, Эстония и Литва, перевела из Ирака в Кувейт шестерых своих военнослужащих.

Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любое обучение в Ираке приостановлено.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке. "Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ирак будет далее решаться вместе с партнерами", - сказал  министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Иран в среду утром обстрелял ракетами по крайней мере две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

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