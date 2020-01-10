Без муки и сахара: как кулинарные привычки сделали из рижанки писателя

Представили себе тарелку и перенесли мысленно в тесто.

Думаем на сколько человек готовим пирог, столько и кладем. По этой причине в моих рецептах нет ни одного, где в тесто не были бы добавлены овощи или фрукты. Это простой способ сократить потребление муки, даже когда она не белая, а из списка полезных.

Без сахара? Вы уверены?

Можно было бы устроить внутреннюю драму, начать страдать, как жить без макарон, пиццы и молока, но ассортимент доступных продуктов не оставляет шансов. Тема актуальна для всего мира.

Производители не дремлют, продавцы не тормозят.

Предложение растет пропорционально спросу. Макароны из кукурузы, киноа, фасоли, "стопитсот" видов растительного молока и столько же разновидностей безглютеновой муки.

ФОТО: Из архива Ярины

Удивительно, что многие до сих пор уверены, что их можно купить только в специализированной лавке или в особом отделе в гипермаркете. Все давно изменилось! Просто нужно внимательнее осмотреть доступный ассортимент, пройти по рядам чуть другим маршрутом и вас ждут большие открытия. Даже в самом маленьком районном продуктовом магазине среди стендов с белой и ржаной мукой есть рисовая, овсяная, гречневая, гороховая, миндальная и несколько видов безглютеновой смеси. С последней поосторожнее, составы зачастую оставляют желать лучшего. Это касается и растительного молока.

Огромный срок хранения не всегда обеспечивают натуральные консерванты – читайте этикетку!

Если на упаковке написали, что батончик "без сахара" и "без глютена", это не значит, что там нет химических заменителей или сиропов. И калории! Народ, как правило, не задумывается, что мюсли и батончики из сухофруктов и орехов (даже с хорошим составом) содержат от 400 до 500 ккал на 100 г продукта. Съели "пшик", а получили четверть дневной нормы.

В виде пирога порция… сокращается

По этой причине в моем рационе не задержалась домашняя гранола, смузи, сыроедческие веганские торты. Это ОЧЕНЬ калорийно и теряет всякий смысл при отказе от сахара. Уж лучше черный шоколад, если, конечно, это пару кубиков, а не вся плитка.

Интересное открытие – в виде пирога и прочих безгрешных "няшек" я съедаю меньше, чем если то же самое просто выложила бы на обеденную тарелку. Я проверяла на овсяной, гречневой и других видах каши, результат неизменно радовал. Если в сваренном виде мне довольно сложно ограничиться 3-4 столовыми ложками, то в выпечке, с добавлением овощей, этой основы с лихвой хватает на две, а то и на три порции.

Удивительная штука – наш разум.