Латвийские гандболисты начали чемпионат Европы с поражения от Испании

Матч завершился победой Испании со счётом 22:33 (11:14 ).

Интересно, что к 7-й минуте матча сборная Латвии вела со счётом 3:0, но затем испанцы перехватили инициативу, сравняли и начали уходить в отрыв. Команды ушли на перерыв при счёте 11:14 в пользу действующих чемпионов.

Второй тайм также прошёл при явном преимуществе испанской команды, которая пользовалась ошибками латвийской обороны и с каждой минутой уходила в заметный отрыв. Поняв, что в этой игре на очки рассчитывать не стоит, сборная Латвии провела несколько замен и попробовала снять вратаря, что привело к нескольким голам в пустые ворота.

Лучшим игроком матча был признан Дайнис Криштопанс, который реализовал 7 из 10 бросков. Ещё 5 мячей в ворота испанцев забросил Айвис Юрджс, а по три - Марис Вершаков и Ингарс Дуде. Отметим, что в составе Испании отличились 15 человек, в том числе вратарь.

Следующий матч сборная Латвии проведёт 11 января против Нидерландов, которые сегодня уступили Германии со счётом 34:23 (15:13).