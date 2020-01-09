Латвийские гандболисты начали чемпионат Европы с поражения от Испании

9 января сборная Латвии по гандболу в своём дебютном матче на чемпионате Европы проиграла Испании - действующему обладателю титула.
Матч завершился победой Испании со счётом 22:33 (11:14 ).
Интересно, что к 7-й минуте матча сборная Латвии вела со счётом 3:0, но затем испанцы перехватили инициативу, сравняли и начали уходить в отрыв. Команды ушли на перерыв при счёте 11:14 в пользу действующих чемпионов.
Второй тайм также прошёл при явном преимуществе испанской команды, которая пользовалась ошибками латвийской обороны и с каждой минутой уходила в заметный отрыв. Поняв, что в этой игре на очки рассчитывать не стоит, сборная Латвии провела несколько замен и попробовала снять вратаря, что привело к нескольким голам в пустые ворота.
Лучшим игроком матча был признан Дайнис Криштопанс, который реализовал 7 из 10 бросков. Ещё 5 мячей в ворота испанцев забросил Айвис Юрджс, а по три - Марис Вершаков и Ингарс Дуде. Отметим, что в составе Испании отличились 15 человек, в том числе вратарь.
Следующий матч сборная Латвии проведёт 11 января против Нидерландов, которые сегодня уступили Германии со счётом 34:23 (15:13).
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдёт одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные.