Видео: Ожидает ли Rail Baltica судьба Южного моста?

Согласно выводам совместной ревизии Rail Baltica высшими ревизионными органами Латвии, Литвы и Эстонии, по проекту Rail Baltica возможен перерасход бюджета и превышение сроков реализации. В четверг, 9 января, в рамках программы "Зона комфорта" обсуждались трудности в реализации этого проекта!
В программе приняли участие министр сообщения Талис Линкайтс, член совета Госкотроля Инесе Калване и временный исполнительный директор RB Rail Агнис Дриксна.
Главное:
- Деньги в госбюджете должны быть в любом случае
- Стоимость проекта может возрасти
- Риск превышения сроков всё ещё существует
- Трудно планировать долгосрочные вложения
Из-за большого масштаба Rail Baltica трудно соблюсти сроки
Согласно ревизии проекта высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии сделали вывод, что могут быть превышены сроки реализации Rail Baltica. Комментируя причины, член совета госконтроля Инесе Калване отметила, что одна из них - неэффективное принятие решений.
Однако она призналась, что это "допустимая ситуация", принимая во внимание масштаб проекта. В рамках проекта Rail Baltica предусмотрено строительство железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Таким образом страны Балтии будут связаны с другими государствами Европы. Строительство 870-километровой железнодорожной линии согласно нынешним оценкам, будет стоить почти 6 млрд евро.
На объёмы проекта как главные причины задержки указывает и временный председатель правления Агнис Дриксна. RB Rail был создан специально для реализации проекта. Дриксна заявляет, что задержки появились ещё в начале проекта, когда странам Балтии нужно было создать совместное предприятие. Таким образом фактическая реализация началась только в 2017 году. Тем не менее, многое было сделано на сегодняшний день.
Возможен перерасход бюджета
Rail Baltica согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро, заявили по итогам ревизии проекта высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии. Эта сумма, как отметил Агнис Дриксна - за первый договор проектирования, который был заключен ещё в 2015 году. Тогда весь объём работ был основан на предположениях, поскольку у разработчиков проекта не было точной даты, например, ещё не было определено местоположение во всех трех странах Балтии.
Так как в конце прошлого года была доступна более точная информация, в декабре договор по финансированию был изменен. Таким образом, было предотвращено увеличение стоимости проекта 59 млн евро, подчеркивает Дриксна.
Однако, как отмечает министр сообщения Талис Линкайтс, дальнейшее увеличение бюджета не может быть исключено по объективным причинам, поскольку "каждый день сталкиваемся с нужными техническими решениями, о которых ранее не знали".
В качестве примера он упомянул то, что на Рижской центральной станции нужно установить два пути. Министр также заявил, что количество пунктов обслуживания увеличится.
Однако, как отметили участники дискуссии, судьба Южного моста проект Rail Baltica не ждёт.
У проекта нет долгосрочного финансового плана
"Высшие ревизионные учреждения также констатировали, что, хотя все три страны Балтии при планировании среднесрочного бюджета включили в него необходимые для Rail Baltica средства, ни одна из них не разработала долгосрочный план по финансированию проекта до его окончания. У стран также нет официально утвержденных планов по самофинансированию проекта на случай, если затраты на его реализацию будет больше, чем планировалось, и/или софинансирование Европейского союза будет меньше запланированного", - говорится в ревизионном заключении.
Комментируя данную ситуацию, Линкайтс сказал, что в Латвии государственный бюджет запланирован на 3 года. На вопрос о том, нельзя ли сделать исключение для проекта такого масштаба, министр ответил, что Министерство сообщения не может так сделать в одиночку. Это дело Министерства финансов. На эту проблему министерству финансов указывал и Госконтроль.
Финансирование из госбюджета будет
85% от финансирования проекта Rail Baltica обеспечивает фонд CEF. Остальное - государство. Согласно информации, доступной на домашней странице Rail Baltica, сейчас подписаны три договора софинансирования на 824 млн евро.
По состоянию на июль 2018 года объем финансирования из CEF и государственного бюджета в Латвии составлял 303 миллиона евро.
У участников дискуссии спросили, что может случиться, если во время планирования госбюджета текущего года денег не хватит. Агнис Дриксна отметил, что реализуя Rail Baltica, государство взяло на себя определённые обязательства, которые нужно выполнить.
"Rail Baltica для нас приоритетный проект. И все те деньги, которые необходимы, также присваиваются из госбюджета. Определены приоритеты, и деньги на них присваиваются автоматически", - сказал министр.
Что касается возможного сокращения финансирования проекта из-за падения общих доходов бюджета ЕС (например, после Brexit), Линкайтс отметил эту вероятность очень низкой.
Однако Агнис Дриксна сказал, что и эти риски нужно иметь в виду. Если проекту резко не хватит денег, будут возможны несколько решений.
В конце программы Линкайтсу был задан вопрос - окупится ли проект Rail Baltica? Сначала министр избегал прямого ответа на вопрос, но позже всё же признался, что, по его мнению - окупится.
Видео: эфир программы "Зона комфорта"