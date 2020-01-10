Видео: Ожидает ли Rail Baltica судьба Южного моста?

В программе приняли участие министр сообщения Талис Линкайтс, член совета Госкотроля Инесе Калване и временный исполнительный директор RB Rail Агнис Дриксна.

Главное: Деньги в госбюджете должны быть в любом случае

Стоимость проекта может возрасти

Риск превышения сроков всё ещё существует

Трудно планировать долгосрочные вложения

Из-за большого масштаба Rail Baltica трудно соблюсти сроки

Согласно ревизии проекта высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии сделали вывод, что могут быть превышены сроки реализации Rail Baltica. Комментируя причины, член совета госконтроля Инесе Калване отметила, что одна из них - неэффективное принятие решений.

Однако она призналась, что это "допустимая ситуация", принимая во внимание масштаб проекта. В рамках проекта Rail Baltica предусмотрено строительство железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Таким образом страны Балтии будут связаны с другими государствами Европы. Строительство 870-километровой железнодорожной линии согласно нынешним оценкам, будет стоить почти 6 млрд евро.

На объёмы проекта как главные причины задержки указывает и временный председатель правления Агнис Дриксна. RB Rail был создан специально для реализации проекта. Дриксна заявляет, что задержки появились ещё в начале проекта, когда странам Балтии нужно было создать совместное предприятие. Таким образом фактическая реализация началась только в 2017 году. Тем не менее, многое было сделано на сегодняшний день.

Возможен перерасход бюджета

Rail Baltica согласно нынешним оценкам, будет стоить 5,79 млрд евро, заявили по итогам ревизии проекта высшие ревизионные органы Латвии, Литвы и Эстонии. Эта сумма, как отметил Агнис Дриксна - за первый договор проектирования, который был заключен ещё в 2015 году. Тогда весь объём работ был основан на предположениях, поскольку у разработчиков проекта не было точной даты, например, ещё не было определено местоположение во всех трех странах Балтии.

Так как в конце прошлого года была доступна более точная информация, в декабре договор по финансированию был изменен. Таким образом, было предотвращено увеличение стоимости проекта 59 млн евро, подчеркивает Дриксна.

Однако, как отмечает министр сообщения Талис Линкайтс, дальнейшее увеличение бюджета не может быть исключено по объективным причинам, поскольку "каждый день сталкиваемся с нужными техническими решениями, о которых ранее не знали".

В качестве примера он упомянул то, что на Рижской центральной станции нужно установить два пути. Министр также заявил, что количество пунктов обслуживания увеличится.

Однако, как отметили участники дискуссии, судьба Южного моста проект Rail Baltica не ждёт.

У проекта нет долгосрочного финансового плана