136 евро за 40 лет работы: какие в Латвии пенсии?

"Пенсия латвийская - сдохниуже". Почти пять тысяч человек на Facebook поделились изображением с этим комментарием, где подсчитаны минимальные пенсии в стране. Суммы маленькие и люди рассуждают под записью - действительно ли может быть так, что после 15 отработанных лет пенсия будет всего 88 евро, а отработав шесть лет дольше - возрастёт только на 16 евро? Опубликованная информация об объёмах минимальной пенсии точная, однако вырвана из контекста, создавая тень заблуждений. Также как и большинство работающих в Латвии не получают зарплату размером 430 евро, большинство пенсионеров не получают и минимальную пенсию.

ФОТО: Re:baltica

Тролль Маша?

Автор записи, который называет себя Машей Суралмашей или Машей с Уралмаша (машиностроительное предприятие в России, которым руководит преступная группировка), взял это изображение у другого пользователя Facebook, который в свою очередь взял её из записи nra.lv о минимальных зарплатах.

Дневной режим "Маши" на Facebook нетипичен для обычного пользователя. В день профиль публикует 15 - 30 записей. У "Маши" есть определённые часы активности, когда новые записи появляются разом со скоростью три записи в минуту. Например, 6 января менее, чем за 20 минут "Маша" поделилась 17-ю записями. Чаще всего её занимают различные несправедливости в Латвии и то, насколько лучше была жизнь в советское время. А также главная фотография профиля - памятник Победы. Записи редко получают особое внимание, однако информация о пенсиях очевидно получила отклик.

Кто получает минимальную пенсию?

Данные Государственного агенства социального страхования (VSAA) показывают, что пенсии, которые не превышают самую большую возможную минимальную пенсию или 140 евро получают 36 тысяч или 8% от примерно 450 тысяч получателей пенсии по старости.

В том числе и люди, которые получают меньше, чем минимальную пенсию. Пенсию по старости в Латвии могут получить только те, кто работали как минимум 15 лет. Как поясняет представитель VSAA Байба Фелсберга, те, кто получают меньше минимума, часть своей жизни проработали за границей и почти все они получают пенсию из другой страны в дополнении к латвийской. Пенсию ещё в другой стране, будь то стана-участница ЕС или Россия, получает также часть людей, у кого в Латвии минимальная пенсия. Статистика того, насколько много таких людей, не собрана.

Фелсберга рассказывает, что среди получателей минимальных пенсий есть люди, которые длительное время не работали, поскольку их содержал кто-то другой или они провели время, например, в заключении. Также нужно помнить, что объём получаемой пенсии зависит от выплаченных налогов. У того, кто совершал выплаты из зарплаты, которая была получена за неполную ставку, или не делал выплаты с полной зарплаты - тоже пенсия будет меньше, чем могла бы быть.

Как накапливаем пенсионный капитал?

Сейчас, работая до пенсионного возраста и платя налоги, мала вероятность того, что придётся получать только минимальную пенсию. От всей зарплаты "на бумаге", с которой платятся налоги, 20% начисляются на пенсионные накопления. После выхода на пенсию, эту сумму накоплений делят на прогнозируемое количество лет, пока выплачивается пенсия. Она основана на прогнозе Центрального статистического управления о продолжительности жизни.

На сайте Manapensija.lv доступен калькулятор, который позволяет определить прогнозируемый объём пенсии по старости. Например, 20-летний человек, который начал работать и получает 500 евро в месяц, согласно прогнозу об инфляции и росте зарплат в конце может зарабатывать 1273 евро и получать пенсию в размере около 688 евро.

Однако расчет суммы накопленного пенсионного капитала несколько усложняется, если часть стажа работы была приобретена до 1995 года. Тогда, чтобы вычислить пенсию, нужно принимать во внимание рабочий стаж до 1995 года и среднюю зарплату с 1996 года до 1999 года.

Как поясняет Фелсберга, у части жителей средняя зарплата в это время была несоответствующей нынешнему уровню жизни. Потому люди, которые работали более 30 лет и минимум пять лет из них после 1995 года, получают поддержку - эта сумма искусственно увеличена. В настоящее время средняя зарплата 1996-199 года оценивается не менее чем в 1108 евро. В связи с этим люди, которые работали более 30 лет, обычно не получают минимальную пенсию.