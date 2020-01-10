Ограбление ювелирного магазина в Таиланде закончилось трагически

Ещё четыре человека получили серьёзные ранения, когда злоумышленник начал беспорядочно стрелять. Во время нападения в провинции Лопбури грабитель забрал с прилавка золотые украшения на сумму 14 900 тысяч евро.

Как сообщает местная полиция, двое других погибших - охранник и продавщица магазина.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что стрелок заходит в магазин в торговом центре, открывает огонь и прыгает на прилавок.

Как сообщили в местной полиции, нападение длилось всего минуту и грабитель скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Власти объявили денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет поймать преступника.

В Таиланде у большей части населения есть оружие, а в последние месяцы произошло несколько преступлений с огнестрельным оружием.