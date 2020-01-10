Ограбление ювелирного магазина в Таиланде закончилось трагически

В Таиланде вооруженный мужчина в маске ограбил магазин украшений. Во время ограбления были убиты три человека, в том числе двухлетний мальчик.
Ещё четыре человека получили серьёзные ранения, когда злоумышленник начал беспорядочно стрелять. Во время нападения в провинции Лопбури грабитель забрал с прилавка золотые украшения на сумму 14 900 тысяч евро.
Как сообщает местная полиция, двое других погибших - охранник и продавщица магазина.
На записи с камер видеонаблюдения видно, что стрелок заходит в магазин в торговом центре, открывает огонь и прыгает на прилавок.
Как сообщили в местной полиции, нападение длилось всего минуту и грабитель скрылся с места происшествия на мотоцикле.
Власти объявили денежное вознаграждение за любую информацию, которая поможет поймать преступника.
В Таиланде у большей части населения есть оружие, а в последние месяцы произошло несколько преступлений с огнестрельным оружием.
Галерея: Ограбление в Таиланде