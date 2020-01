Начинается продажa билетов на концерт Dido в Сигулде

Дайдо (Dido) - автор хорошо известный хитов Here With Me, White Flag, Life For Rent, Thank You, No Freedom, Hunter, Don't Leave Home, Sand In My Shoes, End Of Night и др.

Тихая грусть и неподдельная радость, одухотворенная меланхолия и сверкающее блаженство – настолько широкий спектр эмоций может создать уникальный вокал Dido. Ее композиции вышли в 5 альбомах общим тиражом более чем 40 миллионов копий и отмечены такими престижными наградами, как Brit Awards, MTV Europe Music Award, Ivor Novello Award и другими.

В Сигулде зрители услышат самые известные композиции последнего альбома "Still On My Mind" и другие хиты.

Британская артистка Дайдо Армстронг уже в детстве и юности получил хорошее музыкальное образование. В дальнейшем это опыт ей пригодился при работе в группе.

Во второй половине 1990-х годов, наряду с работой в коллективе, Дайдо начинает сочинять песни для своего дебютного альбома, который с названием "No Angel" в 1999 году сначала вышел в США, а в 2001 году - в Европе. В Северной Америке узнаваемости очень способствовал молодежный телесериал "Город пришельцев" (ориг. Roswell), где для заставки была выбрана Here With Me скоро ставшим абсолютным хитом.

Между тем, в Европе и в том числе и у нас важную роль сыграла популярная романтическая рождественская комедия "Реальная любовь" (ориг. Love Actually), в саундтреке которой также используется "Here With Me". Помимо упомянутого еще свой вклад внес Эминем, который для своей композиции "Stan" использовал фрагмент второго сингла альбома - "Thank You".

В результате первый альбом Дайдо "No Angel" вышел более чем 21 миллионым тиражом, а это самый продаваемый дебют британской артистки за всю историю (1-е место в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Франции, Финляндии и других странах, 2-е место в США). В числе наград две Brit Awards (Лучший исполнитель и альбом), MTV Europe Music Award (Лучший молодой артист) и множество других.

С выпуском нового альбома самое время снова отправиться в тур.

"Я немного нервничаю из-за выхода на сцену снова", - признается певица.

"Прошло 15 лет с тех пор, как я последний раз выступала на большом концерте. Но я думаю, что это будет весело. Есть много песен, которые люди знают и которыми наслаждаются. Например, у меня остались только отличные воспоминания об исполнении Thank You. Когда ты поешь, и все поют с тобой, это величайшее чувство, которое может дать концерт, просто нет лучшего", - отмечает Dido.