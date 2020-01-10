В магазинах IKEA теперь нельзя будет купить одноразовые пластиковые изделия

Шведская компания по продаже товаров для обустройства дома IKEA прекратила продажу одноразовых пластиковых изделий, например, пластиковых соломинок, посуды и пакетов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью IKEA в странах Балтии Рената Данте.
По ее словам, вместо этого покупателям будут предложены более экологичные альтернативы, например, бамбуковые и бумажные соломинки.
Данте пояснила, что еще в июне 2018 года IKEA сообщила, что до января 2020 года из ассортимента магазинов бренда по всему миру будут изъяты все одноразовые пластиковые изделия.
Компания произвела изменения в ассортименте с целью сохранения природы и уменьшения объёма пластиковых отходов.
"Согласно поставленной цели, которая заключается в том, чтобы полностью убрать из оборота одноразовые пластиковые изделия, с января IKEA прекратила их продажу. На данный момент мы еще не можем заменить все виды товаров на более дружественные к природе, но продолжаем работать, чтобы находить все новые решения", - сказала руководитель рижского магазина IKEA Инга Филипова.
Кроме того, IKEA поставила себе цель к 2030 году перейти на использование только восстанавливаемых или переработанных материалов, а к концу 2020 года - заменить весь используемый полиэстер на переработанный полиэстер.