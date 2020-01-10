В магазинах IKEA теперь нельзя будет купить одноразовые пластиковые изделия

По ее словам, вместо этого покупателям будут предложены более экологичные альтернативы, например, бамбуковые и бумажные соломинки.

Данте пояснила, что еще в июне 2018 года IKEA сообщила, что до января 2020 года из ассортимента магазинов бренда по всему миру будут изъяты все одноразовые пластиковые изделия.

Компания произвела изменения в ассортименте с целью сохранения природы и уменьшения объёма пластиковых отходов.

"Согласно поставленной цели, которая заключается в том, чтобы полностью убрать из оборота одноразовые пластиковые изделия, с января IKEA прекратила их продажу. На данный момент мы еще не можем заменить все виды товаров на более дружественные к природе, но продолжаем работать, чтобы находить все новые решения", - сказала руководитель рижского магазина IKEA Инга Филипова.