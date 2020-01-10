Пт, 10.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

В результате взрыва на железной дороге в Даугавпилсе пострадали два человека

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В результате взрыва на железной дороге в Даугавпилсе пострадали два человека. Инцидент расследует Государственная инспекция по труду (ГИТ), подтвердил агентству LETA руководитель Латгальского регионального отделения ГИТ Янис Бутанс. 

В распоряжении инспекции нет официальной информации о состоянии здоровья пострадавших. 

Бутанс не комментировал обстоятельства взрыва и не назвал предприятие, на котором работали пострадавшие, отметив лишь, что это не частное предприятие. 

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы на место происшествия вызваны не были.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ