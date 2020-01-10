В результате взрыва на железной дороге в Даугавпилсе пострадали два человека. Инцидент расследует Государственная инспекция по труду (ГИТ), подтвердил агентству LETA руководитель Латгальского регионального отделения ГИТ Янис Бутанс.
В распоряжении инспекции нет официальной информации о состоянии здоровья пострадавших.
Бутанс не комментировал обстоятельства взрыва и не назвал предприятие, на котором работали пострадавшие, отметив лишь, что это не частное предприятие.
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы на место происшествия вызваны не были.