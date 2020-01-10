Взрыв на железной дороге в Даугавпилсе: все, что известно об этом происшествии

Что произошло?

8 января в 11 часов полиция получила вызов о несчастном случае на рабочем месте. В Даугавпилсе, на улице Сатиксмес, 2с, на территории железной дороги при взрыве кислородного баллона пострадали работники - мужчины 1962 и 1978 года рождения.

Они с телесными повреждениями были доставлены в Даугавпилсскую региональную больницу.

Подключилась Государственная инспекция по труду

Инцидент расследует Государственная инспекция по труду (VDI), подтвердил агентству LETA руководитель Латгальского регионального отделения VDI Янис Бутанс.

Бутанс не комментировал обстоятельства взрыва и не назвал предприятие, на котором работали пострадавшие, отметив лишь, что это не частное предприятие.

В свою очередь представитель железнодорожного предприятия Latvijas dzelzceļš Элла Петермане подтвердила агентству LETA, что инцидент имел место при работе с кислородным баллоном, который взорвался, и два человека получили травмы.

Состояние пострадавших

Петермане сообщила, что обстоятельства происшествия выясняются, а о состоянии здоровья пострадавших Latvijas dzelzceļš предоставить информацию не может.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов рассказал, что оба пострадавших получили в больнице медицинскую помощь.

Один из мужчин уже отпущен домой, а второй в стабильном состоянии продолжает лечение. Ожидается, что его выпишут на следующей неделе.

Полиция начала уголовный процесс

В связи со взрывом полиция начала уголовный процесс о нарушении норм безопасности труда, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.