Взрыв на железной дороге в Даугавпилсе: все, что известно об этом происшествии

В среду, 8 января, на железной дороге в Даугавпилсе произошел взрыв, в котором пострадали два человека. TVNET обобщил все, что известно об этом происшествии.
Что произошло?
8 января в 11 часов полиция получила вызов о несчастном случае на рабочем месте. В Даугавпилсе, на улице Сатиксмес, 2с, на территории железной дороги при взрыве кислородного баллона пострадали работники - мужчины 1962 и 1978 года рождения.
Они с телесными повреждениями были доставлены в Даугавпилсскую региональную больницу.
Подключилась Государственная инспекция по труду
Инцидент расследует Государственная инспекция по труду (VDI), подтвердил агентству LETA руководитель Латгальского регионального отделения VDI Янис Бутанс.
Бутанс не комментировал обстоятельства взрыва и не назвал предприятие, на котором работали пострадавшие, отметив лишь, что это не частное предприятие.
В свою очередь представитель железнодорожного предприятия Latvijas dzelzceļš Элла Петермане подтвердила агентству LETA, что инцидент имел место при работе с кислородным баллоном, который взорвался, и два человека получили травмы.
Состояние пострадавших
Петермане сообщила, что обстоятельства происшествия выясняются, а о состоянии здоровья пострадавших Latvijas dzelzceļš предоставить информацию не может.
Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов рассказал, что оба пострадавших получили в больнице медицинскую помощь.
Один из мужчин уже отпущен домой, а второй в стабильном состоянии продолжает лечение. Ожидается, что его выпишут на следующей неделе.
Полиция начала уголовный процесс
В связи со взрывом полиция начала уголовный процесс о нарушении норм безопасности труда, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.
Курсите напомнила, что, согласно ч. 1 ст. 146 Уголовного закона, за нарушение требований нормативных актов, регламентирующих охрану труда, в том случае, если нарушения допустил руководитель предприятия, организации, учреждения или другое лицо и они привели к телесным повреждениям с нарушениями здоровья и длящейся нетрудоспособностью, наказанием является лишение свободы на срок до года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.