Трагическое ДТП в Земгале: водитель насмерть сбил женщину

Долга подчеркнула, что женщина шла по проезжей части дороги, а на ее одежде не было светоотражающих элементов.

За прошедшие сутки в стране произошло 134 ДТП, в 18 из которых пострадали люди. В общей сложности в авариях на дорогах Латвии за прошедшие сутки пострадал 21 человек, в том числе пятеро пешеходов и один велосипедист.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера было оштрафовано шесть человек, а за превышение допустимой скорости - 162 человека.