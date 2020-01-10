Трагическое ДТП в Земгале: водитель насмерть сбил женщину

Вчера, 9 января, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Земгале погибла женщина, шедшая по проезжей части, свидетельствует оперативная информация Госполиции.
Авария произошла в Аташиенской волости Крустпилсского края на дороге Краслава-Прейли-Мадона около 18 часов.
По словам представителя Земгальского регионального управления Госполиции Арлиты Долги, женщину 1958 года рождения сбил автомобиль Volkswagen Golf, водителя которого ослепила едущая навстречу машина.
Долга подчеркнула, что женщина шла по проезжей части дороги, а на ее одежде не было светоотражающих элементов.
Женщина скончалась на месте происшествия.
За прошедшие сутки в стране произошло 134 ДТП, в 18 из которых пострадали люди. В общей сложности в авариях на дорогах Латвии за прошедшие сутки пострадал 21 человек, в том числе пятеро пешеходов и один велосипедист.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера было оштрафовано шесть человек, а за превышение допустимой скорости - 162 человека.