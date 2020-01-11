Лолита выиграла первый суд у Дмитрия Иванова

Сообщается, что Лолита уличила супруга в измене. Оказывается, мужчина почти два года встречался с любовницей - Ольгой Кулиевой из Минска. Певица обнаружила, что интимные переписку супруга на ноутбуке, который сама же ему подарила.

Мужчина не просто завел интригу. Он делал любовнице подарки за счет певицы.

Лолита отмечает, что мужчина был настоящим манипулятором. Согласно фактам, которые предоставила певица, она настаивает на признании их брака фиктивным.

"Иванов в конце прошлого года подал жалобу в Басманный суд Москвы на наш иск", - цитирует издание адвоката певицы.

Сообщается, что жалоба была отклонена. Сейчас также продолжается процесс сбора доказательств фиктивности брака звезды.