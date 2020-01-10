CNN: Украинский Boeing сбили две иранские ракеты российского производства

Официальный источник, близкий к американской разведке сообщил телекомпании и тип ракеты - SA-15 Gauntlet, по российской классификации - "Тор".

Согласно информации телекомпании, у США есть данные, что система наведения иранский радара захватила лайнер, вылетевший из аэропорта Тегерана несколькими минутами ранее 8 января, и в тот момент были выпущены именно две ракеты.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран по ошибке сбил украинский самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.