CNN: Украинский Boeing сбили две иранские ракеты российского производства

Пассажирский украинский лайнер Boeing 737 был сбит двумя ракетами "земля-воздух" российского происхождения, пишет Deutsche Welle со ссылкой на CNN.
Официальный источник, близкий к американской разведке сообщил телекомпании и тип ракеты - SA-15 Gauntlet, по российской классификации - "Тор".
Согласно информации телекомпании, у США есть данные, что система наведения иранский радара захватила лайнер, вылетевший из аэропорта Тегерана несколькими минутами ранее 8 января, и в тот момент были выпущены именно две ракеты.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран по ошибке сбил украинский самолет.
Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.
Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.