Брежнева: "Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать"

Украинская исполнительница Вера Брежнева разместила на своей Instagram-странице фотографию, которую подписала философской цитатой. Текст вызвал шквал комментариев и опасение подтверждения слухов о разводе с продюсером Константином Меладзе.
На снимке Вера Брежнева позирует у окна и смотрит на море.
"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но ещё не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить", - написано в публикации.
Комментаторы восприняли эту подпись взволнованно. Ведь примерно около года ходят слухи о возможном разводе звезды.
"Чье это такое красивое высказывание?", "Конечно, вы успешный человек, и это утверждение не относится к вам", "Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать", "Сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ", "У вас произошло что-то плохое?", "Как-то грустно прозвучало", - писали Вере подписчики.
Стоит отметить, что Брежнева стала отвечать на вопросы людей.
Оказывается, текст никак не связан с любимым мужем. Ей просто понравилось высказывание. Ведь в мире происходит столько ужасного, невозможно оставаться равнодушным.