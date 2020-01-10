Зеленский высказался о версии ракетного удара по украинскому Boeing

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что версия ракетного удара Ирана по пассажирскому самолету "Международных авиалиний Украины" не исключена, однако на сегодняшний день и нет подтверждений.
"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин (крушения) данные и доказательства", — написал Зеленский в Facebook.
Согласно словам президента Украины, основная цель государства — установить правду об авиакатастрофе.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.
Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.