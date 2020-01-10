Зеленский высказался о версии ракетного удара по украинскому Boeing

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин (крушения) данные и доказательства", — написал Зеленский в Facebook.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.