Артемий Панарин побил рекорд Уэйна Гретцки

В пятницу, 10 января, Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилз" (6:3). На счету российского хоккеиста одна шайба и две голевые передачи.

Таким образом, на счету Панарина в этом сезоне 61 (24+37) очко в 43 играх. Предыдущим рекордом результативности за "Рейнджерс" за аналогичное количество матчей обладал Гретцки, который набрал 59 (16+43) очков в сезоне-1996/97.

Отметим, что Панарин во второй игре подряд набрал три очка и укрепился в роли лучшего бомбардира команды. Если так пойдёт и дальше, то российский хоккеист в первый же сезон станет легендой "Рейнджерс". Правда, болельщики команды из Нью-Йорка хотели бы, чтобы успехи Панарина отражались и на результатах команды, которая в данный момент расположена вне зоны плей-офф.