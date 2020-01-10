Будущий Lidl в Пурвциемсе: суд не разрешил строить дорогу к магазину

В начале января Административный районный суд признал противоправным план торговой сети Lidl строить подъездную дорогу к магазину на территории между перекрестком улиц Дзелзавас и Илукстес и остановкой общественного транспорта по адресу улица Дзелзавас, 75В, а также запретил строительные работы.
Активист охраны природы Янис Маулис сказал агентству LETA, что решение может быть обжаловано.
Маулис обратился в суд, так как считает, что план Lidl по строительству дороги не соответствует условиям использования и застройки территории Риги, а также угрожает праву окрестных жителей находиться в безопасной среде.
В этом году Lidl планирует открыть в Латвии свои первые магазины.