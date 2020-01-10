Европейский клуб захотел арендовать отсидевшего Кокорина

Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат подтвердил информацию об интересе клуба в подписании Кокорина, но отметил, что сделать это будет сложно. Речь идёт об аренде 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.

Напомним, что с 2006 по 2009-й год 72-летний Адвокат возглавлял "Зенит".

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью "Чемпионату" исключил возможный уход Кокорина, отметив, что в зимнее трансферное окно команда не собирается никого покупать, продавать или арендовать.

Также отмечается, что клуб из Роттердам ранее предпринимал попытку арендовать 29-летнего нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова, но "железнодорожники" ответили отказом.