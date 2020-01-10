Мартин Дукурс стал вторым на этапе Кубка мира во Франции

Победу на четвёртом этапе одержал российский скелетонист Александр Третьяков, который опередил Мартина Дукурса на 0,37 секунд по сумме двух заездов. На третьей строчке расположились сразу два спортсмена - Юн Сун Бин из Южной Кореи и Венквянг Генг из Китая, которые уступили Третьякову 1,39 секунд.

Что касается Томаса Дукурса, то в первом заезде он показал десятый результат, отстав от лидера на 1,05 секунды. Во втором заезде Дукурс-старший отстал от Третьякова на 0,86 секунд и занял итоговое десятое место.

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Напомним, что на первом и втором этапах Кубка мира Мартин Дукурс также стал вторым, а на соревнованиях в Винтенберге латвийский скелетонист занял четвёртое место.