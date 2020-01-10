Пт, 10.01.2020
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Мартин Дукурс стал вторым на этапе Кубка мира во Франции

Мартин Дукурс

ФОТО: Viesturs Lācis / IBSF

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс завоевал серебро на четвёртом этапе Кубка мира, который состоялся 10 января во французском городе Ла-Плань.

Победу на четвёртом этапе одержал российский скелетонист Александр Третьяков, который опередил Мартина Дукурса на 0,37 секунд по сумме двух заездов. На третьей строчке расположились сразу два спортсмена - Юн Сун Бин из Южной Кореи и Венквянг Генг из Китая, которые уступили Третьякову 1,39 секунд.

Что касается Томаса Дукурса, то в первом заезде он показал десятый результат, отстав от лидера на 1,05 секунды. Во втором заезде Дукурс-старший отстал от Третьякова на 0,86 секунд и занял итоговое десятое место.

ФОТО: скриншот

Напомним, что на первом и втором этапах Кубка мира Мартин Дукурс также стал вторым, а на соревнованиях в Винтенберге латвийский скелетонист занял четвёртое место.

Кубок мира продолжится в январе в Ла-Плане, Инсбруке и Кенигзее. В феврале соревнования пройдут в Санкт-Морице, Сигулде и Альтенберге.

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