Гарри и Меган частично ушли из семьи. Как это вообще возможно?

Поздно вечером 8 января Гарри и Меган сообщили о своем решении в инстаграме.

Они хотят лишь частично исполнять обязанности членов королевской семьи, получить финансовую независимость и жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. И, тем самым, сыграть новую, прогрессивную роль в истории двора.

Такое раньше было?

Нет, ничего похожего. Члены королевской семьи покидали ее и раньше, но это было отречение с лишением всех титулов и содержания.

Эксперты по королевской семье вспоминают лишь короля Эдварда VIII, который в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон. Она, как Меган Маркл, была американкой - и тоже разведенной, даже дважды.

Но на этом сходство и заканчивается: король Эдвард не был так популярен, как принц Гарри, и сразу после отречения он лишился любого влияния на королевскую семью.

Как отреагировал двор?

Формально, коротко и официально. "Мы понимаем их желание пойти своим путем, но есть сложные нюансы, и потребуется время, чтобы разобраться в них", - гласит текст официального заявления.

На самом же деле, применимо к этому заявлению эксперты используют слова вроде "яростное", "ошеломляющее" или "гневное". Об этом говорит сам факт того, что дворец сделал заявление - обычно он не комментирует ничего, а внутрисемейные дела - особенно.

Источники корреспондента "Би-би-си" по делам королевской семьи Джонни Даймонда говорят, что двор был в шоке. И не только потому, что Гарри и Меган вообще сделали такое заявление. По словам источников, ни один человек в королевской семье не знал о том, что такой шаг готовится.

EPA

О своем разочаровании заявил и Томас Маркл - отец Меган. От других подробностей он воздержался.

Единственное, что понятно о положении принца Гарри в семье, - пока он не заявил об отречении, он все равно останется шестым в очереди на престол.

Где они будут жить?

Из официального заявления понятно только то, что на две страны, и одна из них - это по-прежнему Великобритания.

По данным таблоидов, семья герцога и герцогини Сассекских хотела бы на время жизни в Англии сохранить за собой Фрогмор-коттедж - дом рядом с Виндзорским дворцом, где пара жила до последнего времени. Специально для них он был отремонтирован за 2,4 млн фунтов налогоплательщиков.

По самой популярной версии британской прессы, второй страной для жизни Меган и Гарри станут США. Там Меган Маркл жила, и там она чувствует себя в безопасности от британских таблоидов, которые сделали ее жизнь в Лондоне невыносимой.