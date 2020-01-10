Видео: Российский корабль опасно сблизился с американским эсминцем. Стороны обвинили друг друга

В пятницу, 10 января, пятый флот США обвинил экипаж российского корабля в опасном сближении с американским эсминцем в Аравийском море, пишет "Медуза".
Отмечается, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" подошел к эсминцу USS Farragut на расстояние около 55 метров.
Военные США опубликовали видео инцидента.
Военно-морские силы США заявили, что российский корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу, создав угрозу столкновения.
Американский экипаж потребовал от российских моряков изменить курс. В заявлении сообщается, что сначала они отказались это сделать, но позднее все же выполнили это требование.
В заявлении Минобороны России в опасном приближении обвиняется американская сторона:
"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - цитирует Минобороны России "Интерфакс".