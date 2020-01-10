Пт, 10.01.2020
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Видео: Российский корабль опасно сблизился с американским эсминцем. Стороны обвинили друг друга

Фото предоставлено ВВС США

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 10 января, пятый флот США обвинил экипаж российского корабля в опасном сближении с американским эсминцем в Аравийском море, пишет "Медуза".

Отмечается, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" подошел к эсминцу USS Farragut на расстояние около 55 метров.

Военные США опубликовали видео инцидента.

Военно-морские силы США заявили, что российский корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу, создав угрозу столкновения.

Американский экипаж потребовал от российских моряков изменить курс. В заявлении сообщается, что сначала они отказались это сделать, но позднее все же выполнили это требование.

В заявлении Минобороны России в опасном приближении обвиняется американская сторона:

"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - цитирует Минобороны России "Интерфакс".

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