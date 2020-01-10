Видео: Российский корабль опасно сблизился с американским эсминцем. Стороны обвинили друг друга

Отмечается, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" подошел к эсминцу USS Farragut на расстояние около 55 метров.

Военные США опубликовали видео инцидента.

Военно-морские силы США заявили, что российский корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу, создав угрозу столкновения.

Американский экипаж потребовал от российских моряков изменить курс. В заявлении сообщается, что сначала они отказались это сделать, но позднее все же выполнили это требование.

В заявлении Минобороны России в опасном приближении обвиняется американская сторона: