Пт, 10.01.2020
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  • На грунтовых дорогах введены запреты на движение транспорта весом более 10 тонн. Виновата погода

На грунтовых дорогах введены запреты на движение транспорта весом более 10 тонн. Виновата погода

Слякоть на улице

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Из-за распутицы более чем на 40 участках грунтовых дорог введены ограничения массы, запрещающие движение транспорта весом более 10 тонн, сообщили агентству LETA на ГАО Latvijas Valsts Ceļi (LVC).

Так как метеорологическая зима в Латвии не наступила и несколько дней лил дождь, состояние грунтовых дорог ухудшилось.

Ограничения введены на нескольких участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Салдуса, Лимбажи, Валмиеры, Тукумса, а также на отдельных участках в окрестностях Цесиса, Дагды, Кулдиги, Огре, Риги и Смилтене. 

Так как синоптики прогнозируют сохранение теплой и переменчивой погоды, количество участков с ограничениями массы транспорта может увеличиться. 

Как правило, распутица на грунтовых дорогах бывает весной и осенью. 

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