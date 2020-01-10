На грунтовых дорогах введены запреты на движение транспорта весом более 10 тонн. Виновата погода

Так как метеорологическая зима в Латвии не наступила и несколько дней лил дождь, состояние грунтовых дорог ухудшилось.

Ограничения введены на нескольких участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Салдуса, Лимбажи, Валмиеры, Тукумса, а также на отдельных участках в окрестностях Цесиса, Дагды, Кулдиги, Огре, Риги и Смилтене.

Так как синоптики прогнозируют сохранение теплой и переменчивой погоды, количество участков с ограничениями массы транспорта может увеличиться.