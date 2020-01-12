Торговля поддержанными авто: если все будут честно платить налоги, государство получит 120 млн в год

В прошедшем году Служба государственных доходов (СГД) констатировала нарушения почти во всех проверках торговцев подержанными автомашинами, в очередной раз бесспорно указав на проблемные ситуации на рынке подержанных автомобилей и необходимость наведения порядка в отрасли.

Уже сейчас присутствуют участники рынка, выступающие за честную и прозрачную деятельность, поскольку они заинтересованы в предоставлении надежных услуг клиентам и участии в улучшении общей экономической ситуации в стране. Однако эффективное упорядочение отрасли будет возможно только тогда, когда большинство игроков на рынке осознают, что противоправные действия никогда не приведут к успешному и процветающему долгосрочному бизнесу.

"Считаю, что для решения ситуации на рынке подержанных автомашин обдумывать свои действия следует не только каждому предпринимателю индивидуально, но и на политическом уровне – вводя эффективные штрафы для недобросовестных игроков, вплоть до приостановки их экономической деятельности в случае серьезных нарушений", - говорит эксперт.

Более доступная цена является одним из факторов, мотивирующим покупателей к приобретению подержанных или малопользованных, а не новых транспортных средств

– опыт торговца подержанными автомашинами Longo показывает, что в среднем на покупку подержанного транспортного средства покупатель тратит 7500 евро.

Подобный выбор покупателя экономически обоснован, ведь стоимость нового автомобиля снижается почти на треть в тот момент, когда транспортное средство выезжает из салона, а в среднем за 7500 евро можно купить относительно новую и качественную автомашину, которая будет хорошо служить.

Таким образом спрос на подержанные транспортные средства остается высоким, однако серый бизнес и уклонение от уплаты налогов, которые все еще практикует, к сожалению, значительная часть игроков рынка, подрывают качество услуг сектора и заставляют покупателей сомневаться в надежности торговцев подержанными автомашинами, добавляет эксперт.

Эта ситуация является следствием незаконных сделок с наличными и сознательных недостатков в предпринимательской деятельности, которые, как выяснила СГД в ходе проверок, допускали 99% прошедших контроль коммерсантов.

В ходе проверок СГД было установлено, что большинство торговцев подержанными автомашинами не обеспечивают прослеживаемость хозяйственной сделки, не соблюдают правила торговли транспортными средствами, неточно ведут бухгалтерскую документацию.

Такое отношение коммерсантов к установленным в государстве законам непосредственно отражает отношения с потенциальными клиентами.

А именно, если предприниматель не заинтересован в выполнении обязанностей перед государством, то стоит усомниться в том, что он будет ответственно выполнять обязательства перед покупателями.

"Надо искать решения для улучшения ситуации, и на мой взгляд таковыми могли бы стать увеличение штрафов для нарушителей закона или, при фиксировании существенных нарушений, запрет работы в отрасли для коммерсанта в течение определенного времени.