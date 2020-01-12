Торговля поддержанными авто: если все будут честно платить налоги, государство получит 120 млн в год

В сегменте торговли подержанными автомашинами в Латвии всегда были недостатки, и одной из крупнейших проблем сектора является теневая экономика, убежден член правления AS Longo Group Эдгар Церпс.
В прошедшем году Служба государственных доходов (СГД) констатировала нарушения почти во всех проверках торговцев подержанными автомашинами, в очередной раз бесспорно указав на проблемные ситуации на рынке подержанных автомобилей и необходимость наведения порядка в отрасли.
Уже сейчас присутствуют участники рынка, выступающие за честную и прозрачную деятельность, поскольку они заинтересованы в предоставлении надежных услуг клиентам и участии в улучшении общей экономической ситуации в стране. Однако эффективное упорядочение отрасли будет возможно только тогда, когда большинство игроков на рынке осознают, что противоправные действия никогда не приведут к успешному и процветающему долгосрочному бизнесу.
"Считаю, что для решения ситуации на рынке подержанных автомашин обдумывать свои действия следует не только каждому предпринимателю индивидуально, но и на политическом уровне – вводя эффективные штрафы для недобросовестных игроков, вплоть до приостановки их экономической деятельности в случае серьезных нарушений", - говорит эксперт.
Более доступная цена является одним из факторов, мотивирующим покупателей к приобретению подержанных или малопользованных, а не новых транспортных средств
– опыт торговца подержанными автомашинами Longo показывает, что в среднем на покупку подержанного транспортного средства покупатель тратит 7500 евро.
Подобный выбор покупателя экономически обоснован, ведь стоимость нового автомобиля снижается почти на треть в тот момент, когда транспортное средство выезжает из салона, а в среднем за 7500 евро можно купить относительно новую и качественную автомашину, которая будет хорошо служить.
Таким образом спрос на подержанные транспортные средства остается высоким, однако серый бизнес и уклонение от уплаты налогов, которые все еще практикует, к сожалению, значительная часть игроков рынка, подрывают качество услуг сектора и заставляют покупателей сомневаться в надежности торговцев подержанными автомашинами, добавляет эксперт.
Эта ситуация является следствием незаконных сделок с наличными и сознательных недостатков в предпринимательской деятельности, которые, как выяснила СГД в ходе проверок, допускали 99% прошедших контроль коммерсантов.
В ходе проверок СГД было установлено, что большинство торговцев подержанными автомашинами не обеспечивают прослеживаемость хозяйственной сделки, не соблюдают правила торговли транспортными средствами, неточно ведут бухгалтерскую документацию.
Такое отношение коммерсантов к установленным в государстве законам непосредственно отражает отношения с потенциальными клиентами.
А именно, если предприниматель не заинтересован в выполнении обязанностей перед государством, то стоит усомниться в том, что он будет ответственно выполнять обязательства перед покупателями.
"Надо искать решения для улучшения ситуации, и на мой взгляд таковыми могли бы стать увеличение штрафов для нарушителей закона или, при фиксировании существенных нарушений, запрет работы в отрасли для коммерсанта в течение определенного времени.
Еще одним решением, которое, правда, потребует больших ресурсов, мог бы стать регулярный орган надзора за рынком подержанных автомобилей, который был бы способен прослеживать совершенные сделки, соответствие предоставленной продавцом информации техническому состоянию автомашины.
Конечно, это решение не сможет устранить сразу все проблемы в отрасли, однако сократило бы желание предпринимателей участвовать в нечестной игре, оставив место коммерсантам, которые действуют в соответствии с законом и делают вклад в государственную экономику.
Если учитывать, что Longo, не занимающая даже 1% рынка в целом, в виде СГД и других налогов платит в Латвии около 90 000 евро в месяц, то при условии, что и другие игроки будут честно платить налоги,
общий вклад отрасли в государственный бюджет мог бы составлять около 10 млн евро в месяц или 120 млн в год", - говорит Церпс.
Принимая решение о покупке подержанной или малопользованной автомашины, стоит серьезно оценить предоставляющую услугу компанию, убедившись, что у конкретного предпринимателя можно будет получить качественные услуги и товары.
Прежде всего, рекомендуется проверить публично доступную информацию о выбранной компании по предоставлению услуги, убедиться, что выбранное транспортное средство зарегистрировано в Латвии, а также запросить историю автомашины и документы, подтверждающие техническое состояние.
У торговца всегда следует требовать также подтверждающие сделку документы, а расчеты рекомендуется осуществлять с помощью перечисления – если предоставляющее услугу предприятие предлагает рассчитаться наличными деньгами и без подтверждающих сделку документов, то это однозначно указывает на противозаконное ведение предпринимательской деятельности.
Это также является сигналом, что купленное транспортное средство окажется "котом в мешке" или у автомобиля будут скрытые дефекты, платить за которые, к сожалению, придется покупателю, а нечестный продавец не станет брать на себя ответственность, подводит итог эксперт.